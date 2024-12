Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, detalii inedite despre relația lor. Ce planuri au înainte de noul sezon Survivor: „O ocazie formidabilă”

Daniel Pavel și Ana Maria trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în luna iunie, în cadrul unui eveniment de neuitat organizat la Palatul Snagov. De la începuturile lor împreună, au realizat că sunt făcuți unul pentru celălalt și au visat să fie parteneri pe termen lung. Într-un interviu pentru Cancan, cei doi au oferit noi detalii despre relația lor și planurile pe care le au.

Prezentatorul TV și soția sa, Ana Maria, se pregătesc pentru o binemeritată vacanță înainte de startul filmărilor pentru următorul sezon al show-ului. Cu filmările programate să înceapă în Republica Dominicană în luna ianuarie, cei doi intenționează să petreacă timp de calitate împreună, departe de agitația cotidiană.

„Posibil să urmeze de revelion, avem niște planuri de a pleca probabil în Istanbul, pentru că nu am fost împreună. Eu nu am fost de mult, deși am fost de câteva ori înainte să-l cunosc pe Daniel. Daniel a fost o dată și am zis să ne bucurăm puțin cu prietenii și familia de experiența asta.”, a spus Ana Maria.

„Deci chiar este dacă putem spune o premieră, pentru că noi nu am apucat să rulăm cu părinții această ipoteză, însă ne-o dorim. Istanbul este și locul de unde provin majoritatea colegilor noștri cu care filmăm în Survivor, iar eu am fost acolo cu vaporul doar. Adică eram ofițer de marină, nu am oprit niciodată, mergeam Bosfor – Dardanele și mai departe. Așa că ar fi o ocazie formidabilă să fim împreună. Deci e prima oară când spunem asta. Sper să se concretizeze de revelion.”, a completat Daniel Pavel.