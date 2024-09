Motivul pentru care Daniel Pavel și-a amânat luna de miere cu Ana Maria: „Acesta este planul”

Daniel Pavel și Ana Maria trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în luna iunie, în cadrul unui eveniment de neuitat organizat la Palatul Snagov. De la începuturile lor împreună, au realizat că sunt făcuți unul pentru celălalt și au visat să fie parteneri pe termen lung. Într-un interviu exclusiv pentru CIAO.RO, prezentatorul de la Survivor a vorbit despre modul în care și-a sărbătorit ziua de naștere, planurile pentru luna de miere și regulile informale care contribuie la armonia relației lor.

Daniel Pavel a împărtășit recent detalii despre viața sa alături de Ana și despre viitoarele lor proiecte în domeniul antreprenoriatului.

Totodată, Daniel Pavel a dezvăluit că el și partenera sa au petrecut câteva zile la Paris de ziua lui de naștere. De asemenea, cei doi plănuiesc să ajungă în Statele Unite ale Americii, iar acum sunt preocupați de depunerea documentelor. Cei doi își doresc astfel ca luna de miere să fie una cu totul specială, chiar dacă au plănuit-o pentru anul viitor.

„Anuța, soția, s-a gândit la asta, însă până la urmă am zis să fim noi doi și ne-am încărcat energetic la Sfinx. Am luat trenul, chiar de la Buftea, ne-am întors, deci a fost o zi pentru noi, pentru încărcare cu energiile telurice și am fost desigur la Paris. Asta a fost surpriza. Am ajuns la Paris pentru 3 zile, a fost foarte frumos. Asta a fost post ziua mea, dar tot de ziua mea.”

„Da, să depunem. Ana are viză americană. Deși am fost în Dominicană suntem atât de aproape, la 160 de mile marine este Puerto Rico, este foarte aproape, nu am ajuns niciodată. Am fost în America ca ofițer de marină acum mulți ani cu vaporul și acum depunem actele pentru a face o frumoasă lună de miere la anul, acesta este planul.”, a mai spus prezentatorul TV.