Ce nu au voie Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu să facă în timpul MasterChef. Care ar fi clauza secretă din contractul semnat cu PRO TV

PRO TV a început difuzarea celui de-al 9-lea sezon al celui mai așteptat show de cooking: MasterChef România. Formatul care a inspirat milioane de români îi provoacă pe bucătarii amatori să prindă gustul competiției și în această toamnă, încercând să-i impresioneze pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu. Show-ul este prezentat de Gina Pistol.

Primele ediții MasterChef difuzate de PRO TV au fost urmărite de un număr record de telespectatori, fapt care îi bucură enorm atât pe cei trei chefi, cât și pe prezentatoare, dovedind că mutarea de la Antena 1 a fost una inspirată.

Plecarea celor trei chefi de la Antena 1 la PRO TV a fost marcată de controverse și procese, dar emisiunea MasterChef România dovedește că au făcut alegerea potrivită.

Se pare însă că în contractul semnat de cei trei cu PRO TV există si o clauză mai puțin obișnuită.

Conform Gândul.ro, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea nu au voie sub nicio formă să își schimbe aspectul fizic în vreun fel și trebuie să arate la fel ca la prima ediție pe toată durata derulării contractului. Astfel, cei trei chefi nu au voie nici să slăbească, dar nici să se îngrașe sau să își schimbe radical frizura.

Era de așteptat faptul că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au revenit la PRO TV pentru rolul de jurați ai noului sezon Masterchef și din motive financiare. Și suma nu ar fi deloc una mică.

Conform news18.ro, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu ar fi primit pentru rolul de jurați ai emisiunii pe care au părăsit-o suma de 300.000. de euro anual. În schimb pentru apariția la Masterchef, cei trei vor primi o sumă dublă, mai exact 600.000. de euro anual.

Deși sumele vehiculate nu au fost niciodată confirmate de vreunul dintre chefi, iar Cătălin Scărlătescu chiar declarase într-un interviu că nu banii au constituit motivul pentru care ei și-au dat demisia, este foarte posibil ca sumele mult mai mari să îi fi convins pe cei trei să revină la postul de televiziune care i-a făcut celebri.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlatescu a vorbit deschis despre problemele întâlnite la filmările show-ului culinar.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte. Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK.