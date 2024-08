Cum s-a schimbat viața lui Daniel Pavel după ce s-a căsătorit. Ce a dezvăluit prezentatorul Survivor: „Nici nu mă gândeam la acest pas…”

Daniel Pavel și Ana Maria Pop s-au căsătorit civil și religios pe 8 iunie 2024. Prezentatorul TV și partenera lui au strălucit în această zi importantă din viața lor și s-au distrat de minune alături de cele 400 de persoane invitate la petrecerea care a avut loc la Palatul Snagov.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop au ales să se căsătorească civil și religios în aceeași zi. Partenera prezentatorului TV a fost condusă de către tatăl ei. Pentru cununia civilă, Ana Maria Pop a optat pentru o rochie albă mini, în timp ce pentru cununia religioasă a preferat o rochie tip sirenă. La nunta celor doi, și-au făcut apariția și câteva vedete, printre care Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, dar și Jorge, care a fost însoțit de soția lui, Ramona Prodea, și fiul lor, David. Atmosfera a fost întreținută de Dirty Nano și Jorge. La eveniment nu a fost prezent Antoniu, fiul pe care Daniel Pavel îl are dintr-o relație anterioară. Acesta se afla în Viena, la mama lui, acolo unde avea de susținut un examen, el fiind student la Drept.

Într-un interviu acordat recent, Daniel Pavel a vorbit despre cum s-a schimbat viața sa de când poartă verighetă.

„În foarte mare și în foarte mic s-a schimbat. De-a lungul anilor mei de maturitate, obișnuiam să privesc uniunea dintre doi oameni, căsătoria, destul de echilibrat: necesară. Nu o vedeam doar ca pe o „hârtie”. Dar nici nu mă gândeam la acest pas ca la unul complet transformativ… Dacă iubirea și altruismul partenerilor există deja. La Ana și la mine, după nunta care a fost memorabilă și one-of-a-kind, nu o spunem doar noi, este ca și cum o navă comercială iese în mare liberă. După navigația prin estuarele sociale ale cotidianului. Iar în mic pot spune că această mică bucățică de metal prețios – verigheta (pe care, împreună cu Ana, am forjat-o fiecare, în atelierul bijutierului). Și pe care nu o mai dau jos de două luni – and counting (râde – n.red.), chiar îmi semnalizează schimbarea. Deoarece sunt genul de tip care nu poartă bijuterii, inclusiv ceas, prea mult. Iar seara obișnuiam să le scot oricum. Ei bine, acest inel de legătură-tandem este pe vecie prins pe degetul meu”, a declarat Daniel Pavel pentru FANATIK .

Într-un interviu acordat recent, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au vorbit deschis despre dorința lor de a deveni părinți.

„Ne-am mai dori un copil. Sau una mai exact, pentru că Daniel are deja un băiat și ar fi frumos să existe și o surioară”, a declarat Ana Maria Pop pentru ciao . „Cam ăsta e planul, suntem pe optimizare”, a adăugat Daniel Pavel pentru aceeași sursă.

În continuare, Ana Maria Pop a precizat că ea și soțul ei, Daniel Pavel, vor să aibă împreună un singur copil.

În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, Daniel Pavel și Ana Maria Pop au povestit cum s-au întâlnit și cum a început povestea lor de dragoste. S-au cunoscut la VIVA! Party 2021 și inițial au avut o relație de prietenie care ulterior a evoluat spre una amoroasă. Ana Maria Pop a recunoscut faptul că era o fană a emisiunii Survivor și că îl admira pe prezentatorul show-ului, care i-a și devenit între timp partener de viață.

„Daniel era cu colegii lui și, interacționând cu persoanele cunoscute, am ajuns în același cerc. Eu eram de la începutul sezonului fan „Survivor”, îl remarcasem ca prezentator și știu că mi-am spus, în ianuarie: „Wow, cât profesionalism și pasiune, de unde a apărut o personalitate nouă și atât de puternică?”. Însă șarmul lui Daniel este mult mai puternic în realitate. Ni s-a făcut cunoștință și l-am felicitat pentru cum a măiestrit din vorbe acest show. S-a legat o conversație, am făcut câteva poze și am plecat fiecare pe drumul lui, un gând și un zâmbet rămânându-mi pe chip”, a declarat Ana Maria Pop.