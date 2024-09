Daniel Pavel, detalii neștiute despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui, Ana Maria Pop: „Eram în proces de construcție”

Daniel Pavel și Ana Maria Pop s-au căsătorit civil și religios pe 8 iunie 2024. Prezentatorul TV și partenera lui au strălucit în această zi importantă din viața lor și s-au distrat de minune alături de cele 400 de persoane invitate la petrecerea care a avut loc la Palatul Snagov.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop au ales să se căsătorească civil și religios în aceeași zi. Pentru cununia civilă, Ana Maria Pop a optat pentru o rochie albă mini, în timp ce pentru cununia religioasă a preferat o rochie tip sirenă. La nunta celor doi, și-au făcut apariția și câteva vedete, printre care Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, dar și Jorge, care a fost însoțit de soția lui, Ramona Prodea, și fiul lor, David. Atmosfera a fost întreținută de Dirty Nano și Jorge. La eveniment nu a fost prezent Antoniu, fiul pe care Daniel Pavel îl are dintr-o relație anterioară. Acesta se afla în Viena, la mama lui, acolo unde avea de susținut un examen, el fiind student la Drept.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop s-au cunoscut la VIVA! Party 2021 și inițial au avut o relație de prietenie care ulterior a evoluat spre una amoroasă. Ana Maria Pop a recunoscut faptul că era o fană a emisiunii Survivor și că îl admira pe prezentatorul show-ului, care i-a și devenit între timp partener de viață.

Daniel Pavel a făcut câteva mărturisiri despre momentul în care a întâlnit-o pe soția lui. La vremea respectivă, prezentatorul TV procesa o despărțire, iar Ana Maria Pop l-a ajutat în acele clipe.

„Am cunoscut-o pe Ana după primul sezon de Survivor, când s-au întâmplat cel puțin două lucruri formidabile. Dintr-odată am devenit foarte cunoscut, grație acestui proiect. Acest succes peste noapte a durat vreo 20 de ani de media, de la ofițerul de marină care a început să lucreze în mass-media. A trebuit să fac față acestei celebrități, să mă prezint cum trebuie, la înălțimea ocaziei. În paralel, relația de 7 ani pe care o aveam, locuiam la Viena atunci, se destrăma. Ceva creștea, ceva murea. Am cunoscut-o la câteva luni după despărțire și eram în proces de construcție, să fac pace cu mine. Ana a completat absolut ce era, ce fusese, la nivelul evoluției pe care zic eu că am avut-o atunci și am tot crescut”, a declarat Daniel Pavel la Fresh by Unica.