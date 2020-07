Ce sfat a primit Prințul Harry de la Kate Middleton, înainte ca acesta să fie cu Meghan Markle

Mai mulți membri ai familiei regale britanice au fost îngrijorați cu privire la relația Prințului Harry cu Meghan Markle, încă de când au început să formeze un cuplu.

În cartea Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, lansată în urmă cu o zi, jurnaliștii de investigație Andy Tillett și Dylan Howard au dezvăluit faptul că Ducesa de Cambridge ar fi încercat să îl convingă pe Prințul Harry să fie precaut în relația lui cu Meghan Markle. „Kate i-a amintit lui Harry că se întâlnește cu o persoană care are un trecut și un stil de viață diferit față de al lui și că va dura ceva timp până când să se integreze”, au dezvăluit cei doi autori ai cărții, potrivit Daily Mail.

Conform unei surse, în carte mai scrie și faptul că Prințul William l-ar fi avertizat pe Prințul Harry cu privire la Meghan Markle, la scurt timp după ce el a cunoscut-o. Familia Prințului Harry a avut intenții bune, aspect pe care l-a acceptat cu greu.

„În opinia mea, Harry simte că nu a putut să își protejeze mama, așa că el acum își protejează soția. El este atât de sensibil, încât consideră unele lucruri ca fiind critici sau aspecte negative, chiar dacă ele nu sunt de fapt”, a spus o altă sursă.

Autorii au ajuns la concluzia că Prințul Harry a fost fascinat de „încrederea, devotamentul, forța și ambiția” lui Meghan Markle deoarece „în mod inconștient el căuta o persoană care să o înlocuiască pe mama lui.”

Recent, o sursă a spus că Prințul Harry ar avea probleme în ceea ce privește adaptarea sa la noua viață din Los Angeles. O sursă apropiată de acesta a declarat pentru publicația The Sun că el ar fi „copleșit de remușcări.”

În prezent, Prințul Harry și Meghan Markle locuiesc în Los Angeles, împreună cu fiul lor, Archie, într-o vilă luxoasă din Beverly Hills, al cărei proprietar este actorul și regizorul Tyler Perry. Vila acestuia, estimată la 18 milioane de dolari, a fost construită în stil Toscan, are 8 dormitoare și 12 băi și este situată în complexul rezidențial cu circuit închis Beverly Ridge Estates.

Citește și:

Decizia dificilă pe care Prințul William și Kate Middleton trebuie să o ia cu privire la Prințul George

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro