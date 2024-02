Ce a mărturisit Cătălin Bordea despre viața lui amoroasă la câteva luni de la divorț: "Nu îmi găsesc iubită pentru că..."

Acum câteva luni, Cătălin Bordea a confirmat că el și soția lui, Livia, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Cătălin Bordea a trecut prin momente dificile după ce au apărut imagini cu fosta sa soție, Livia, în timp ce se săruta cu bunul lui prieten, Spike. În urma acestora, comediantul a transmis și un mesaj dur pe rețelele de socializare, iar acum a făcut mai multe declarații despre viața lui personală.

Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a mărturisit într-un interviu acordat recent că în această perioadă preferă să se concentreze pe viața profesională.

„Mă focusez pe latura profesională unde lucrurile merg foarte bine. Mă concentrez pe mine sa fiu ok. Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez. Turneul pe care abia l-am început se va termina anul viitor. Am filmat un special care o sa apară pe o platformă importantă, eu fiind primul comediant ofertat. Acesta o să fie din 8 Decembrie în toate cinematografele din țară. E primul special de comedie care o să fie in cinematografe, a declarat el pentru Cancan.ro.