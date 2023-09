Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea, surprinsă în ipostaze tandre alături de un bărbat celebru

Anunțul conform căruia Cătălin Bordea divorțează i-a luat prin surprindere pe fanii lui. Comediantul și fosta lui parteneră, Livia, s-au cunoscut în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

Cătălin Bordea se află de multă vreme în lumina reflectoarelor. Publicul îl știe atât din proiectele televizate în care s-a implicat, cât și din show-urile de stand-up comedy. Fosta lui parteneră de viață, Livia, a preferat să fie rezervată în ceea ce privește aparițiile sale și mulți sunt curioși să afle mai multe despre activitatea ei profesională. Ea se ocupă de partea de booking pentru casa de discuri ATOM, care reprezintă mai multe nume cunoscute din industria muzicală din România, printre care Spike, Andia și Karmen.

Recent, Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a fost surprinsă de către paparazzi în ipostaze tandre alături de un bărbat celebru, fiind vorba chiar despre Spike, pe numele său real Paul Mărăcine. Cei doi au luat masa la un restaurant din Herăstrău și, la un moment dat, au fost fotografiați sărutându-se. Pe lângă relația lor profesională, Livia fiindu-i PR, cei doi ar avea și o legătură amoroasă. Mai este de precizat faptul că Spike a fost cavaler de onoare la nunta Liviei cu Cătălin Bordea. Vezi AICI imaginile cu Livia și Spike.

De asemenea, Spike a făcut și primele declarații după ce a fost surprins în ipostaze romantice cu Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea.

Sursa menționată anterior precizează faptul că și Cătălin Bordea a fost contactat pentru a face declarații despre fotografiile cu fosta lui soție și Spike, însă acesta nu a vrut să facă vreun comentariu, aflându-se la Praga cu munca.

Cătălin Bordea a fost cel care a anunțat că s-a despărțit de soția lui, Livia, după ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar. Inițial, comediantul a păstrat discreția, însă ulterior a vorbit pe marginea acestui subiect. Joi, 13 iulie, câștigătorul show-ului America Express 2023 a dezvăluit faptul că au semnat actele de divorț.

Înainte ca juratul emisiunii „iUmor' de la Antena 1 să confirme despărțirea de soția lui, Livia, el a făcut o serie de declarații referitoare la problemele pe care le are în viața lui personală. La vremea respectivă, Cătălin Bordea nu a vorbit despre divorț, ci despre starea de sănătare a mamei sale și despre cum reușește să facă față momentelor grele cu care se confruntă.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și față de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a spus Cătălin Bordea pentru cancan.ro.