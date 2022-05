Irina Rimes & Spike, despre muzică, pasiuni, lucruri inedite și relația cu fanii

Am stat de vorbă despre asta cu Irina Rimes și Spike, doi artiști care-și măsoară forțele unul împotriva altuia pe 13 mai, la Romexpo, într-o confruntare muzicală unică: două scene față-n față, un singur învingător decis doar de… aplauzele publicului.

ELLE: De ce ați acceptat invitația de a participa la Red Bull SoundClash?

Spike: În primul rând, este o provocare pentru mine tot acest concept, care mi se pare foarte tare. În al doilea rând, vreau să mă fac cunoscut și oamenilor care poate încă nu au auzit de mine sau pentru care mă percep ca fiind încă „nou”. Oamenii care vin la eveniment ar trebui să se aștepte la un show de zile mari. O demonstrație de creativitate, să-i spunem.

Irina Rimes: Pentru că este un challenge nemaiîntâlnit. N-am avea timp să explorăm aceste valențe dacă nu ar fi acest proiect. Așa, ne jucăm în studio și după, arătăm oamenilor ce am făcut și oamenii ne apreciază sau nu. În afară de asta, este un proiect muzical în primul rând, și noi nu spunem nu atunci când vine vorba despre muzică. Am trecut prin toate stările pregătind acest show. De la momente de delir, euforie până la lacrimi și frustrări. Și pe lângă materialul muzical pe care l-am pregătit, acest proiect este binevenit pentru noi, care am suferit doi ani de abstinență muzicală 😂

Cele 4 runde ale bătăliei – The Cover, The Takeover, The Clash, The Wild Card – vor forța limitele creativității fiecărui artist trupe și vor oferi publicului un experiment muzical epic.

· THE WARM UP – Atât Irina, cât și Spike, își încălzesc fanii cu 3 piese proprii.

· RUNDA 1: ‘THE COVER’ – Mega hiturile iau o formă nouă în ambalajul muzical propus de Irina Rimes și Spike.

· RUNDA 2: ‘THE TAKE OVER’ – Irina începe piesa, Spike o preia din mers pe cealaltă scenă şi continuă melodia în stilul propriu, pase înapoi la Irina și tot așa între cele 2 scene… timp de 4 piese.

· RUNDA 3: ‘THE CLASH’ – fiecare reinterpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite.

· RUNDA 4: ‘THE WILD CARD – Scena se încinge, fiecare combatant aruncă în luptă un invitat surpriză.

ELLE: Contrastul dintre stilurile voastre este mai mult decât evident, dar asta face ca acest concept de show să fie unul inedit. Cum vă pregătiți pentru a interpreta piese care nu vă sunt familiare ca stil?

Spike: Iau totul ca pe o provocare și muncesc mult la asta prin ore petrecute la repetiții. O să vă placă ce iese.

Irina Rimes: Nouă, toate stilurile ne sunt familiare. Nouă ne place să ne jucăm. Cred că singurul stil în care nu ne-am avântat prea mult este maneaua. În rest, suntem ca peștii în apă.

ELLE: Cum vă simțiți când fanii vă scriu comentarii precum „mă regăsesc în piesa asta”?

Spike: Înseamnă că îmi fac treaba bine.

Irina Rimes: Eu mă simt specială. Mă simt utilă. Simt că tot ce fac servește unui scop.

ELLE: Ce vă place la stilul muzical al celuilalt?

Spike: Creativitatea lirică și sensibilitatea.

Irina Rimes: Îmi place timbrul lui Spike. Îmi plac versurile. Și simplitatea.

ELLE: Spike, arta influențează societatea, schimbând opiniile, insuflând valori și transpunând experiențe. Adevărat sau fals?

Spike: Pentru mine, clar. Arta ar trebui să îi deranjeze pe cei confortabili în bula lor. Sper ca și cei care îmi ascultă muzica să înțeleagă cu adevărat mesajul transmis.

ELLE: Irina, piesele tale vorbesc mult despre dragoste, și adesea despre dragoste neîmpărtășită. Funcționează auto-vindecarea prin muzică?

Irina Rimes: Da. Și primesc periodic mesaje, scrisori sau destăinuiri de la fani legat de această capacitate de vindecare a muzicii când rămân la poze după concert. Eu când sunt tristă ascult muzică instrumentală. Ibrahim Maalouf, Yussef Dayes… poate Harry Styles pe alocuri, ca să mă binedispun cu muzică comercială și bună.

ELLE: Spike, ai multe piese cu mesaj, care pun o oglindă în fața unei părți a societății cu care nu rezonezi, în speranța că se poate corecta. Funcționează educația prin muzică?

Spike: Sper că da. Cum spuneam, ar însemna că îmi fac treaba bine și e cea mai mare bucurie pentru mine asta. Ca să depășim, ca societate, promovarea non-valorilor e nevoie să ne transformăm într-o societate educată.

ELLE: Care este întrebarea pe care o primiți cel mai des de la fani și vă deranjează în mod special?

Spike: De ce nu mai cânți ca acum 15 ani?

Irina Rimes: Dacă scriu din propriile experiențe :))

ELLE: Cum reacționați comentariile negative (hate) pe care le primiți pe internet?

Spike: Râd la ele. Sau le răspund ironic. Iar apoi le ignor.

Irina Rimes: Depinde de mood. Uneori citesc dacă mă interesează părerea, dacă nu sunt sigură de ceva anume, de un act, de un performance. Alteori nu mă uit deloc ca să nu mă enervez. Problema cu hate-ul pe net este că oamenii care au o părere bună, nu intră neapărat să comenteze, pe când cei care au o părere proastă, da. De aceea nu consider relevant hate-ul pe net, având în vedere acest argument, dar și argumentul că un mare procent din comentariile de hate nu sunt neapărat păreri obiective, ci mai degrabă răutăți gratuite din diverse motive.

ELLE: Care este artistul cu care vă doriți / sperați / visați să faceți o piesă în colaborare?

Spike: Tom Waits

Irina Rimes: Stromae

ELLE: Ne dezvăluiți un lucru inedit pe care nu l-ați spus până acum despre voi?

Spike: Când eram mic am făcut modelling.

Irina Rimes: Îmi place să primesc căpșuni de la fani după concert  le-am spus să nu-și mai cheltuie banii pe tricouri, căni și chestii pe care nu mai știu unde să le bag prin casă, dacă vor să-mi cumpere ceva (că dacă le spun să nu cumpere, ei tot cumpără), să-mi cumpere cărți, chestii de donat pentru copiii de la Hope and Homes for Children sau căpșuni).

ELLE: Ce vă place să faceți în timpul liber?

Spike: Să gătesc, să fotografiez, să sudez … orice îmi pune mintea și creativitatea la contribuție.

Irina Rimes: Să DOORM😂

ELLE: Dacă ar fi să renunțați la muzică, spre ce domeniu v-ați orienta?

Spike: Inginerie robotică

Irina Rimes: Cred că bussines în imobiliare. Îmi place să construiesc.

ELLE: Cea mai mare realizare profesională de până acum? Dar greșeală / eșec?

Spike: Eu. Și tot eu.

Irina Rimes: Nu știu să spun exact care a fost cel mai mare eșec, dar cea mai mare realizare este că am ajuns astăzi să cânt ce-mi place, cum îmi place și cu o echipă în jurul meu la care am visat de când am luat calea muzicii. Îmi place proiectul pe care l-am construit și mă bucur că nu suntem iubiți fără să fim nevoiți să ne adaptăm trendurilor sau să ne mulăm pe tendințele comerciale.

Foto: PR

