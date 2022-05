Bono și The Edge, concert surpriză într-o stație de metrou din Kiev

Bono și chitaristul David Howell Evans (The Edge) au susținut ieri un mini-concert în stația de metrou Hreșciatik din Kiev. Apariția surpriză a celor doi a avut loc în timp ce în capitala ucraineană răsunau sirenele de raid aerian, a anunțat ANSA. Cei doi artiști au interpretat în fața unui public restrâns, printre care se numărau și câțiva membri ai forțelor armate ucrainene, unele dintre piesele clasice ale trupei irlandeze U2 precum „Sunday Bloody Sunday”, „Desire” și „With or Without You”.

„Oamenii din Ucraina nu luptă doar pentru libertatea voastră, ci pentru noi toți cei care iubim libertatea”, a spus Bono în timpul concertului. Acesta a făcut referire și la conflictele din trecut din Irlanda și la problemele pe care această țară le-a avut cu vecinul ei mai puternic și le-a urat ucrainenilor să se bucure de pace cât mai curând.

În timpul spectacolului, Bono l-a invitat pe Taras Topolia, solistul formației Antytila, care era îmbrăcat în haine militare, să cânte alături de el melodia „Stand By Me” (Fii alături de mine). Cei doi au înlocuit cuvântul Me (mine) cu Ucraina, făcând astfel un apel către întreagă lume pentru a susține țara invadată de forțele rusești.

Înainte de a cânta melodia „Angel of Harlem”, Bono a mărturisit că, dintre toate marile orașe, nu există niciun alt loc din întreaga lume în care ar fi preferat să se afle „astăzi decât în marele oraș Kiev”.

Cei doi membri ai formației U2 au declarat pe Twitter că președintele Volodimir Zelenski a fost cel care i-a invitat să susțină acest concert în semn de solidaritate. După spectacol, Bono și The Edge au vizitat Bucha și Irpin, două zone extrem de afectate de război.

Și Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, s-a aflat duminică în Ucraina, vizitând orașul Ujhorod, dar și premierul canadian Justin Trudeau, care a mers în Irpin. Weekendul trecut, Angelina Jolie a vizitat și ea țara afectată de război.

