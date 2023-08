Laura Giurcanu, detalii inedite despre experiența sa în „America Express”: „A fost ca nimic altceva din viața mea”

Laura Giurcanu, fostă concurentă în cadrul emisiunii „Survivor” România, și Sânziana Negru s-au aventurat într-o nouă provocare. Cele două prietene au ales să formeze o echipă și să participe la sezonul 6 al emisiunii „America Express„, în care au călătorit pe Drumul Soarelui prin Mexic, Guatemala și Columbia. Această experiență a fost cu adevărat memorabilă, iar creatoarea de conținut a oferit mai multe detalii.

După încheierea filmărilor, cele 9 echipe participante au revenit în România, iar Laura Giurcanu a mărturisit că această aventură a fost una dintre cele mai intense experiențe din viața ei. Într-un interviu oferit pentru Antena Stars, ea a dezvăluit cum această experiență i-a schimbat perspectiva asupra multor lucruri și cum a contribuit la dezvoltarea sa personală.

„A fost superb, foarte intens și aici la festival sunt numai steaguri și îmi dă un vibe așa. De când am intrat, am văzut atâtea steaguri și am atins unul, că nu aveam cum să nu, a fost superb, a fost experiența vieții mele, abia aștept să vedeți. Am plecat destul de înțeleaptă de acasă, dar îmi place cum m-am întors. Mi-a plăcut foarte mult acolo, mi-a plăcut foarte mult cu Sânziana acolo și a fost superb, a fost ca nimic altceva din viața mea. Vreau (n.r. – vacanță) și ar trebui să merg pe o barcă, la un moment dat, în Italia, dar prin toamnă”, a spus Laura Giurcanu, la Antena Stars.