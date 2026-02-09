Cătălin Măruță, confesiuni după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV: "Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții..."

Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță”, prezentată de către Cătălin Măruță, a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe PRO TV.

Cătălin Măruță, mesaj după ultima ediție a emisiunii sale de la PRO TV

Pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a transmis un mesaj referitor la încheierea acestui capitol important din parcursul său profesional. PRO TV a decis să închidă formatul „La Măruță” după 18 ani de difuzare.

„A fost ultima emisiune „La Măruță” și se cuvine să mai spun aici câteva gânduri.

Oricât mi-am propus să nu pun presiune pe mine cu această despărțire, a fost tare grea această săptămână. A fost foarte emoționant să retrăiesc împreună cu colegii mei momentele cu personalități excepționale (pe care le-am admirat de copil și am fost privilegiat să-i întâlnesc), să-mi iau zilnic un alt „la revedere” simbolic de la fiecare realizator al rubricilor din emisiune, sau de la invitați. M-am emoționat de multe ori, la vedere sau mai pe ascuns chiar dacă știu că îi voi reîntâlni pe toți și vom fi alături în momentele importante din viețile noastre. Îi iubesc mult pe colegii mei și le mulțumesc, și aici, din suflet.

Au fost 18 ani plini de întâlniri, emoții, prietenii, descoperiri, lecții, greșeli, victorii și vreau să vă mai mulțumesc și dvs încă o dată că ați făcut parte din drumul meu prin viață și ne-ați fost alături, mie și colegilor mei, în toți acești ani. Este un privilegiu…

Port tuturor o imensă recunoștiță pentru tot ce ați adus în viața mea, pentru ceea ce am devenit astăzi – un om mai bun, un tată și un soț bun, extraordinar de mândru de toți cei cu care m-am înconjurat de-a lungul anilor.

Știu că mulți dintre dvs ne veți urma în proiectele noastre viitoare și vă mulțumim de acum…

Vreau să mai adaug ceva ce am realizat încă o dată în aceste zile, ceva care cred că e valabil pentru cei mai mulți dintre noi, indiferent de meserie: din orice întâmplare a vieții noastre păstrăm emoțiile ei.

Depinde de noi cum transformăm aceste emoții în amintiri pentru o viață, amintiri care să dea aripi multora.

Nu vreau să fiu mai filozof decât mă știți, dar… contează mult ce amintiri ne facem în fiecare zi.

A fost o călătorie minunată, vă trimit curând ilustrate din excursia care începe.”

De asemenea, într-un alt mesaj, Cătălin Măruță a exprimat cât de recunoscător este pentru echipa emisiunii sale.

„18 ani. O poveste scrisă zi de zi de oameni.

Oameni care au venit devreme, au plecat târziu, au râs, au plâns și au pus suflet în fiecare minut.

Nimic din ce s-a văzut nu ar fi existat fără cei din spatele camerelor. Fără echipa asta.

Sunt recunoscător pentru fiecare om, fiecare efort și fiecare clipă trăită împreună. Emisiunea se încheie.

Legătura dintre noi rămâne.”

Prezentatorul TV a postat și o imagine cu soția lui, Andra, și cei doi copii ai lor, David și Eva, mărturisind cât de importantă este familia pentru el.

„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după „mai mult”. Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia.

Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape.

Familia rămâne.”

Cătălin Măruță, despre planurile sale după încheierea emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a vorbit despre planurile sale profesionale după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de PRO TV.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte. Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

Citește și:

Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat în justiție, la 7 ani de la decesul celebrului designer. Ce se întâmplă cu moștenirea de 200 milioane de euro

Foto: Facebook

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro