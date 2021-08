Carrie și Mr Big, din nou împreună la filmările And Just Like That… Primele imagini!

Carrie și Mr Big s-au reîntâlnit la filmările pentru noul serial And Just Like That…, continuarea iconicei serii Sex and The City. Deși relația lor prezentată în serialul inițial și în cele două filme care i-au urmat a fost mereu una neasumată și toxică, să ne amintim că, în cele din urmă, cele două personaje s-au căsătorit, nu fără să aibă parte și de dificultăți în căsnicie.

Acum, Carrie și Mr Big, cuplul idealizat de milioane de fani, s-au reîntâlnit la filmările noii serii, dar scena surprinsă de fotografi nu pare să fie deloc una confortabilă. Faptul că Big nu poartă verigheta în imagini nu face altceva decât să confirme temerile fanilor cum că ce doi se despart. O parte a scenariului And Just Like That…, devenită publică, conține o scenă în care Carrie le dezvăluie la cină bunilor săi prieteni Stanford Blatch (played by Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) și Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) că mariajul ei nu merge prea bine.

„Înregistram podcastul, îmi spălam părul. Da, nu mâncam și nu dormeam, dar măcar mă simțeam bine cu căsnicia mea. Acum sunt doar una dintre soțiile de care are grijă?” – aceasta este replica ce i-a îngrijorat pe fanii lui Carrie și Mr Big.



Filmările pentru And Just Like That… se desfășoară în New York, acolo unde au și fost suprinși Carrie și Mr Big, îmbrăcați în ținute de gală. Sarah Jessica Parker, celebră pentru ținutele sale în rolul jurnalistei Carrie Bradshaw, poartă un body cu mâneci trei sferturi de la Capezio (în valoare de doar 25 de dolari), o fustă Carolina Herrera și pantofi Duchessa Gardini, alături de o brățară Rosa De La Cruz din aur și abanos, în valoare de 2.595 lire sterline. De asemenea, Carrie poartă o pălărie în forma unei păsări – o referință la dureroasa scenă în care a fost părăsită de Big chiar înainte de nuntă, purtând o pasăre pe cap. În imagini este vizibilă și poșeta eroinei, o piesă vintage pictată de mână de artista Rebecca Moses, în valoare de 850 de dolari, una din seria limitată și sustenabilă de 12 bucăți.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

