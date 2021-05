Semnificația colierului purtat de Meghan Markle la Vax Live: The Concert to Reunite the World

În acest weekend, Meghan Markle a avut prima apariție televizată de la interviul exploziv pe care i l-a acordat lui Oprah Winfrey. Aceasta a transmis un mesaj video în cadrul concertului Vax Live: The Concert to Reunite the World, ce a avut ca scop promovarea vaccinului anti-COVID. Markle a vorbit atât despre venirea pe lume a fiicei sale, cât și despre importanța vaccinării împotriva noului coronavirus, subliniind de asemenea că principalele victime ale acestei pandemii au fost femeile.

În ceea ce privește ținuta lui Meghan, aceasta a ales să poarte o rochie roșie cu un imprimeu floral, semnată Carolina Herrera, pe care a accesorizat-o cu un colier la baza gâtului. Se pare însă că bijuteria aleasă, intitulată „Woman Power Charm Necklace”, după cum apare pe site-ul brand-ului Awe Inspired, are o semnificație aparte.

Colierul este realizat din aur de 14 karate și combină simbolul zeiței Venus cu un pumn strâns, ce face trimitere la un protest. Mesajul bijuteriei s-ar traduce prin „abundență și emancipare”, două dintre aspectele atinse de Meghan în discursul său. Potrivit publicației InStyle, colierul este de asemenea și un omagiu pe care Markle a dorit să i-l aducă viitoarei sale fiice, pe care a menționat-o în discursul său de sâmbătă.

„Eu și soțul meu suntem nerăbdători să ne cunoaștem fetița. Este un sentiment de bucurie pe care îl împărtășim cu milioane de familii din întreaga lume. Când ne gândim la ea, ne gândim la toate tinerele femei și fete de pe glob cărora trebuie să li se ofere abilitatea și suportul de a ne conduce mai departe. Viitorul lor depinde de deciziile şi acţiunile pe care noi le luăm acum, pentru a le pregăti atât pe ele, cât şi pe noi pentru o zi de mâine plină de succes, compasiune şi echitate”, a declarat Meghan Markle.

Aceasta a fost prima apariţie televizată a Ducesei de Sussex de la interviul exploziv cu Oprah Winfrey. Și soțul său, Prințul Harry, a ținut un discurs în cadrul evenimentului, în care i-a încurajat pe oameni să se vaccineze pentru a putea pune capăt cât mai repede pandemiei de coronavirus.