Cum arătau Sarah Jessica Parker și Cynthia Nixon când s-au întâlnit prima dată pe platourile de filmare

Publicația The Cut a celebrat prietenia de lungă durată dintre actrițele Sarah Jessica Parker și Cynthia Nixon, postând două fotografii pe contul lor de Instagram, una care le înfățișează pe Sarah și Cynthia în adolescență, jucând într-un film de televiziune, în timp ce a doua le arată în prezent, pe platourile de filmare ale show-ului And Just Like That, o continuare a îndrăgitului Sex and the City.

Atât Cynthia Nixon, cât și Sarah Jessica Parker au lăsat comentarii emoționante postării în cauză, agitând fanii și obținând mii de aprecieri pentru prietenia lor puternică ce a rezistat în timp.

„Bună dimineața! @sarahjessicaparker este una dintre colegele mele de platou preferate de mai bine de 40 de ani! Aici aveam 13 respectiv 14 ani și interpretam rolurile fiicelor Vanessei Redgrave într-un film de televiziune numit My Body, My Child, dar ne-am întâlnit, de fapt, chiar înainte de asta, când am înregistrat Little House in the Big Woods pe vinil! (Ea era Laura, eu eram Mary) Are cineva, din întâmplare, o copie a înregistrării sau o fotografie de la sesiunea de înregistrare? Mi-aș fi dorit să le am eu!”, a scris Cynthia în corpul de comentarii pe Instagram. Mesajul său a strâns rapid zeci de răspunsuri, printre care și cel al prietenei și colegei sale, Sarah Jessica Parker.

View this post on Instagram A post shared by The Cut (@thecut)

„Amintirile sunt foarte veridice @cynthianixon (una dintre colegele mele de platou preferate de mai bine de 40 de ani!!!) Iar titlul original al acelui film al săptămânii era The Lilac Season. Și eu îmi doresc să fi avut o copie a acelei înregistrări sau o fotografie care să comemoreze prima noastră colaborare. Întotdeauna spun că dacă mama nu o are, probabil că nu există. Ei bine. Amintirile din timpul petrecut împreună rămân cu mine. Ne vedem mâine la răsărit pentru @justlikethatmax”, a relatat SJP, revenind cu un al doilea comentariu în care se semnează „pupici, sora ta, prietena ta dintotdeauna, SJ”.

Încă de la anunțul oficial conform căruia Sex and the City se întoarce pe micile ecrane din această toamnă, o producție HBO Max sub numele And Just Like That, cu toții am așteptat detalii legate de cine va face parte din show, cum va arăta garderoba fiecărui personaj și, cu puțin noroc, chiar și la ce intrigi ar trebui să ne așteptăm.

Știm deja că personajul Samantha Jones (interpretată de Kim Catrall) nu va fi prezent la reuniune, dar și că alte trei femei vor prelua niște roluri importante. Este vorba despre Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury și Karen Pittman.

Actrița Sarah Jessica Parker, în vârstă de 50 de ani, a declarat că în serial va fi abordată și tema pandemiei de coronavirus: „COVID-19 a schimbat relațiile dintre oameni pentru că unii prieteni au dispărut. Am mare încredere că scenariștii vor examina în detaliu acest aspect”, a declarat Parker într-un interviu acordat Vanity Fair.

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro