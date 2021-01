E oficial: Sex and the City se întoarce!

Sex and the City se întoarce… a confirmat HBO, după îndelungate zvonuri privind o urmare a aventurilor celor patru prietene în New York, după ce serialul s-a încheiat în 2004 și a fost urmat de două filme.

Așa încât acum este oficial. Noul Sex and the City va avea forma unei miniserii de doar 10 episoade de câte jumătate de oră. Proiectul, care va fi difuzat de HBO Max, le va avea în centru pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis, iar fanii Samanthei Jones vor fi, cu siguranță, dezamăgiți, dar nu neapărat surprinși de faptul că aceasta nu va lua parte la noul proiect. Cele trei actrițe devenite iconice pentru felul în care le-au interpretat pe Carrie, Miranda și Charlotte vor fi și producătoare executive ale proiectului, alături de Michael Patrick King.

Vestea că Sex and the City se întoarce a fost anunțată pe Instagram de cele trei actrițe, care au postat, fiecare, un scurt teaser care arată imagini din New York, alături de câteva cuvinte scrise pe un laptop, însoțite de vocea lui Sarah Jessica Parker, un procedeu utilizat intens în serial. Noua serie se va numi And Just Like That…

În teaser-ul care anunță că Sex and the City se întoarce la TV, numele noii serii, scris de personajul Carrie pe laptop, este urmat de cuvintele „povestea continuă…”, iar Sarah Jessica Parker a scris, în textul care însoțește filmulețul pe care l-a postat: „Și nu puteam să nu mă întreb… unde sunt ele acum?”.

Noul proiect le va urmări pe cele trei personaje, ajunse acum în jurul vârstei de 50 de ani, în dinamica prieteniei lor, vorbind, ca întotdeauna, despre dragoste și relații. Producția noului serial va începe în primăvară la New York, și nu a fost anunțată încă data la care Sex and the City se întoarce pe TV.

Sarah Aubrey, de la HBO Max, a transmis într-un comunicat de presă că „am crescut cu aceste personaje, și de-abia aștept să văd cum au evoluat poveștile lor în acest nou capitol, cu onestitatea, sarcasmul, umorul și orașul iubit care le-a definit întotdeauna.”

