Sex and the City, acțiune! PRIMA IMAGINE de la filmări

După o îndelungă așteptare (și un conflict evident cu Kim Cattrall), Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au început să citească pe roluri scenariul producției HBO Max And Just Like That, continuarea îndrăgitului serial Sex and the City.

Parker a postat pe Instagram o fotografie cu ele trei, confirmând că proiectul va intra curând în etapa filmărilor. „Împreună din nou. Am lecturat primele noastre episoade. @Justlikethatmax alături de băieții noștri și de cei mai noi membri ai distribuției. Ca un sundae”, a scris actrița.

Gazda Watch What Happens Live, Andy Cohen, și-a exprimat entuziasmul fără filtru: „Tocmai am făcut pe mine”.

Vestea că Sex and the City se întoarce a circulat încă de anul trecut pe Instagram. Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect. Zvonurile spun că motivul refuzului ar fi o ceartă deja veche dintre interpreta Samanthei și Parker.

Nu este, de altfel, un secret pentru fanii serialului că între Parker și Cattrall au existat unele conflicte, în special după terminarea filmărilor. În 2019, Cattrall a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”. Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.”

Un motiv pentru care serialul este așteptat cu nerăbdare este faptul că el va trece de la a prezenta aventurile unor femei de 30 de ani, la situații din viețile unor femei mature.

