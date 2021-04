John Corbett se întoarce în Sex and the City

Actorul John Corbett a dezvăluit că se va întoarce în reboot-ul serialului Sex and the City în rolul fostului logodnic al lui Carrie Bradshaw, Aidan Shaw, pe care îl interpreta și în producția originală, relatează Page Six.

„Urmează să joc în serial”, le-a spus acesta într-un nou interviu, adăugând că veștile sunt „foarte încântătoare” pentru el. „Îmi plac toți oamenii de acolo, au fost foarte drăguți cu mine”, a mai spus Corbett. Cât despre numărul de episoade în care își va face apariția, Corbett spune că „s-ar putea să fie în destul de multe.”

În producția originală HBO, John Corbett, în vârstă de 59 de ani, îl interpreta pe nefericitul designer de mobilier Aidan Shaw, pe care Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nu doar că l-a înșelat cu Mr. Big (Chris Noth), ci pe care l-a și părăsit ulterior când acesta ar fi vrut să se căsătorească. Aidan a mai apărut și în filmul-continuare al serialului – aici, el se întâlnește cu fosta în Abu Dhabi, ajungând să ia masa împreună și chiar să se sărute.

Reboot-ul oferit de HBO Max pentru Sex and the City, numit acum And Just Like That…, va avea în total 10 episoade de câte 30 de minute și va reuni doar trei dintre cele patru personaje feminine principale – Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte). Kim Cattrall (Samantha) a refuzat în repetate rânduri să joace în orice fel de continuare a serialului, zvonindu-se chiar că ar fi vorba de neînțelegeri între ea și actrița Sarah Jessica Parker.

„Nu am lucrat decât cu Sarah Jessica Parker. Cred că am avut o singură scenă cu toate fetele”, a ținut să menționeze John Corbett, după ce a spus că nu a remarcat niciodată tensiuni între acestea la filmări. „Erau mereu prietenoase” continuă actorul. „Prietenoase cu mine. Le-am cunoscut pe celelalte fete fiindcă atunci când ajungeam pe platou, trebuia să aștept câteva ore până terminau de filmat și restul scenelor, dar mereu am avut discuții drăguțe și îmbrățișări. Nu am văzut, nu am auzit niciodată de vreo ceartă.”

Actorul Chris Noth, pe de altă parte, nu va reveni în rolul lui Mr. Big – însă acesta ar fi lăsat indicii pe rețelele de socializare că s-ar putea să apară în producție, potrivit Page Six. Chris Noth are 66 de ani și va putea fi văzut, anul ăsta, în serialul The Equalizer și în două filme aflate în post-producție: Someday Sometime și Brooklyn All American. De asemenea, și John Corbett joacă momentan în serialul-dramă Rebel, inspirat de Erin Brockovich.

Într-un interviu despre noul proiect, care se va numi And Just Like That…, Sarah Jessica Parker a spus că ideea i-a venit pe fondul perioadei de izolare de după declanșarea pandemiei de COVID-19. Întâi s-a gândit să facă un podcast în care să povestească totul despre cum a fost filmat Sex and the City, dar ulterior și-a dat seama că un reboot care să aducă personajele într-un New York lovit de realitățile prezentului ar fi potrivit.

Deocamdată, mult așteptata producție nu are fixată o dată a premierei, însă filmările ar trebui să fi început deja, potrivit anunțurilor HBO Max.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Instagram

