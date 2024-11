Carmen Grebenișan a plecat în Miami la iubitul ei. Cum a surprins-o Cristian pe creatoarea de conținut

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord.

Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Alex Militaru. Deși la început a păstrat discreția, creatoarea de conținut a dezvăluit ulterior imagini cu noul ei iubit. Vedeta formează de câteva luni un cuplu alături de un bărbat pe nume Cristian, care locuiește în America.

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au momentan o relație la distanță. Pentru a fi alături de noul ei iubit, creatoarea de conținut și-a făcut bagajele și a plecat în Miami. Partenerul ei a surprins-o la aeroport cu un gest romantic, așteptând-o cu un buchet impresionant de flori.

Entuziasmată de reîntâlnirea cu iubitul ei, Carmen Grebenișan a publicat mai multe cadre din această escapadă. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, apar în ipostaze tandre în mai multe imagini.

„Am ajuns ieri seară dar am fost „egoistă” și am stat doar cu iubitul meu. Credeam că o să filmez tot și întâlnirea, dar adevărul e că momentele acestea foarte intime nu mă stimulează să scot telefonul! Din contră, mă fac cu adevărat să uit că am telefon. Cu toate astea, am câteva clipuri de aseară și de azi, dimineața, mă gândeam să fac un mic daily vlog pe TikTok, ce ziceți?”, a mărturisit Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan a mărturisit recent că relația cu fostul ei soț, Alex Militaru, nu mai funcționa așa cum ar trebui, motiv pentru care au decis să pună punct căsniciei lor.

„Da, am trecut printr-un divorț. Sunt foarte bine. Nu am fost rău, nu am avut un moment în care să sufăr acum. S-a terminat de mult, dar până iau o decizie mie îmi ia mai mult timp. Nu renunț ușor, chiar deloc. Lumea vede doar finalul. Relația nu mai funcționa în termenii în care trebuie să funcționeze o relație între soț și soție. Funcționa în termeni de prietenie”, a spus Carmen Grebenișan în emisiunea „La Măruță.”

Carmen Grebenișan a mai povestit că actualul ei partener, Cristian, a revenit în România pe perioada verii, însă s-a întors în America. Astfel că, distanța pentru ei reprezintă o provocare o relație. Cu toate astea, creatoarea de conținut e deschisă să facă pasul de a se muta în America.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată. Nu cred că rezistă o relație la distanță. Nu știu cum rezistă la unii, dar nu cred că ar rezista la mine. O să iau în considerare posibilitatea de a jongla cu continentele. El lucrează în America, dar eu sunt atât de flexibilă cu ceea ce fac încât cred că pot să o fac de oriunde. Sunt deschisă la aventuri, la lucruri noi. Nu cred că vrea nimeni să se mute de tot undeva. Se poate orice dacă vrei. E greu, dar nu imposibil. E mai palpitant așa acum, dar după aia trebuie stabilitate. Am impresia că ne cunoaștem de mai demult. E o înțelegere între noi separată de cuvinte, la nivel energetic.”

Într-un alt interviu, Carmen Grebenișan a vorbit despre noua ei relație, mărturisind faptul că a vrut să fie sinceră față de urmăritorii ei și să le dezvăluie acestora faptul că trăiește o altă poveste de dragoste. Cu toate acestea, creatoarea de conținut își dorește ca pe viitor să păstreze discreția față de viața ei personală.

„Adevărul este că nu trebuia să dau explicații lumii. Am simțit eu nevoia, am simțit să fiu eu transparentă, cred, oricum, că s-ar fi sesizat în scurt timp. Mi-am expus căsnicia și relația trecută, așa că nu puteam să termin fără a anunța nimic, cel puțin așa am considerat eu. Mă gândesc ca pe viitor să țin viața personală mai ascunsă decât a fost în relația precedentă, sigur. Poate nu ascuns, este un cuvânt destul de greșit, nu e nimic ascuns, mai privat, este mai confortabil, mai plăcut”, a declarat Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.

Foto: Instagram

