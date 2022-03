Bella Hadid, declarații sincere despre operațiile sale estetice

După ce a fost dur criticată pentru aspectul său fizic, mulți acuzând-o că a abuzat de operațiile estetice, Bella Hadid recunoaște că în urmă cu mulți ani a apelat la ajutorul unui medic estetician. Într-un interviu acordat revistei Vogue, modelul a mărturisit că la vârsta de 14 ani a suferit o operație de rinoplastie, pe care acum însă, o regretă.

Modelul a ținut să precizeze că aceasta este singura intervenție pe care și-a făcut-o la nivelul feței, negând zvonurile conform cărora ar fi apelat la botox sau la fillere.

„Oamenii cred că mi-am schimbat toată fața din cauza unei poze cu mine din perioada adolescenței în care eram plinuță. Sunt convinsă că nici tu nu arăți acum așa cum arătai la 13 ani, nu? Nu am folosit niciodată fillere. Să lămurim odată pentru totdeauna asta. Nu am nicio problemă cu ele, dar nu sunt pentru mine. Am suferit de sindromul impostorului, care mă făcea să cred că nu merit nimic din tot ceea ce am. Oamenii mereu au ceva de spus. Întotdeauna am fost neînțeleasă de industria în care lucrez și de oamenii din jurul meu”, a mai spus ea.