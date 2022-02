Adelina Pestrițu, declarații sincere despre operațiile sale estetice: „Mă accept fix așa cum sunt, cu bune și cu rele…”

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai populare vedete din România, ea fiind urmărită pe rețelele de socializare de aproape 2 milioane de oameni. Acest lucru se datorează și sincerității cu care aceasta le răspunde la întrebări fanilor și relației apropiate pe care o are cu aceștia.

Proporțional cu fanii care îi laudă munca de pe social media, Adelina Pestrițu se confruntă des și cu critici, unele având ca subiect look-ul ei, dar și faptul că a apelat la operații estetice sau că, în trecut, a ales să pozeze nud.

Într-un interviu pe care ni l-a acordat acum ceva timp, Adelina Pestrițu ne-a vorbit cu sinceritate despre cum vede ea conceputul de frumusețe și modul în care aspectul fizic i-a influențat cariera.

„Frumusețea este relativă. Unii te văd frumoasă, alții te văd mai puțin frumoasă, ca să nu zic urâtă. De fapt, este foarte important cum te simți tu în pielea ta. De-a lungul timpului am recurs la anumite ajutoare din partea doctorilor esteticieni pentru a corecta mici defecte, pe care eu le consideram defecte și pe care le vedeam eu, pentru că, apropo de ceea ce ziceam mai devreme, important este cum te simți tu în pielea ta. Am considerat că trebuie să fac anumite retușuri și le-am făcut. Da, am perioade în care mă simt frumoasă, foarte frumoasă sau mai puțin frumoasă”, a declarat ea.