Ce cadou impresionant a primit Adelina Pestrițu de la soțul ei, cu ocazia împlinirii a 35 de ani

Adelina Pestrițu a împlinit pe 2 februarie vârsta de 35 de ani și, așa cum era de așteptat, a fost copleșită de urări din partea fanilor, dar și de cadouri din partea celor apropiați.

Bineînțeles, și soțul ei, Virgil Șteblea, nu putea lăsa să treacă această zi specială fără un cadou impresionant pentru vedetă. Adelina le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc într-un număr mare pe rețelele de socializare ce cadou de lux a primit din partea partenerului ei de cuplu cu ocazia împlinirii a 35 de ani.

Virgil Șteblea și-a impresionat soția cu un cadou special sub forma unor bijuterii cu diamante, mai exact un inel superb, cu o formă inedită și un diamant spectaculos, dar și o cruciuliță cu diamante și un mare buchet de flori.

„Thank you, Virgil Șteblea! Diamonds and Love are FOREVER! (n.red.: Mulțumesc, Virgil Șteblea! Diamantele și Iubirea sunt pentru totdeauna!)”, a scris Adelina Pestrițu pe InstaStory alături de o fotografie cu cadourile primite.