Anunțul cu care Smiley și-a emoționat fanii. Ce proiect special pregătește artistul: „Abia aștept”

Smiley anunță, în prag de sărbători de iarnă, turneul național Armonie care va aduce cel mai emoționant concert al său din an, în versiune pop-simfonică, în șapte orașe. După ce a cucerit în două reprezentații sold-out cei 9000 de spectatori prezenți la Sala Palatului cu cele mai iubite piese ale sale reorchestrate și reinterpretate alături de orchestră, trupa sa și invitați de marcă, Smiley își dorește să ducă Armonie în întreaga Românie și nu numai.

Turneul național Armonie, în 7 orașe din România

Astfel, Armonie se va trăi din plin live pe 1 martie la Chișinău, pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați.

„Cred foarte mult că acest concert chiar aduce Armonie spectatorilor. Am văzut asta cu ochii mei, am simțit pe pielea mea, am auzit cu toții cu urechile și cu sufletele noastre în timpul spectacolului și am primit o avalanșă de reacții și de emoții după ce s-a terminat. Armonie nu este doar un concert, este o stare de bine, de împreună care ne cuprinde odată cu primele acorduri și rămâne cu noi mult timp. Abia aștept să mă plimb prin țară și prin lume cu Armonie și să mă întâlnesc cu cât mai mulți oameni care au nevoie de ea și de muzică. Abia aștept!”, mărturisește Smiley.

Cu un playlist cuceritor și reorchestrat din care nu vor lipsi hit-urile „Oarecare”, „De unde vii la ora asta”, „Preaocupat cu gura ta”, „Îndrăgostit”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine', „Aia e” sau „Acasă”, concertul Armonie face loc și unor piese mai rar cântate în concerte de către Smiley, precum „Flori de plastic”, „Insomnii” sau „Confesiune” pe care artistul o duce cu greu la capăt live din cauza încărcăturii emoționale care a stat la baza compoziției ei. Fiecare spectacol din turneu va avea invitați speciali și momente unice, adaptate publicului din fiecare oraș.

Ce planuri au Gina Pistol și Smiley pentru 2026

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre planurile pe care le are alături de soțul ei pentru anul 2026. Prezentatoarea și soțul ei doresc să își construiască două case, una la munte și cealaltă în București.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a povestit Gina Pistol pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram, Petru Ivu, The Phope

