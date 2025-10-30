Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică: „Ați făcut aceeași chestie acum…”

Antonia a răbufnit pe rețelele sociale după ce a fost acuzată că ar fi apelat la o altă intervenție estetică.

Antonia
Antonia a izbucnit pe rețelele de socializare, după ce a fost din nou acuzată că ar fi apelat la intervenții estetice. Deși este considerată de ani buni una dintre cele mai frumoase femei din România, artista nu scapă de critici și comentarii răutăcioase. Cântăreața a decis, însă, să pună capăt tuturor speculațiilor și a vorbit deschis despre ceea ce este și nu este natural la ea.

Antonia, mesaj pentru critici

Totul a pornit de la o fotografie publicată recent pe Instagram, în care Antonia zâmbea larg. Imaginea a atras imediat atenția internauților, care au comentat că artista ar purta fațete dentare. În loc să ignore valul de mesaje, iubita lui Alex Velea a ales să reacționeze public, cu o replică tăioasă și extrem de sinceră.

De-a lungul timpului, Antonia a fost adesea acuzată că și-ar fi schimbat aspectul prin diverse proceduri estetice. De data aceasta, însă, vedeta a decis să clarifice totul și chiar să facă o mărturisire surprinzătoare: a recunoscut singură că a apelat la câteva intervenții, dar nu la cele despre care se tot speculează.

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie acum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția (Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a spus Antonia.

Artista a mai adăugat că nu are nimic împotriva celor care aleg să își facă modificări estetice. De altfel, fanii au apreciat transparența ei și curajul de a vorbi sincer despre presiunea frumuseții în industria muzicală.

Cum îi crește Antonia pe Maya, Dominic și Akim

Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Într-un interviu, Antonia a vorbit deschis despre relația dintre cei trei copii ai ei, Maya, Dominic și Akim, și despre cât de mândră este de ei.

„Băieții sunt înnebuniți după Maya, o divinizează, sunt foarte protectori cu ea, se iubesc mult și este o fericire foarte mare pentru mine, o emoție puternică de fiecare dată când îi văd împreună. Fiecare reîntâlnire este un motiv de bucurie mare, de timp petrecut să socializeze, de activități comune, de călătorit împreună. Nu este o bucurie mai mare pentru mine, ca mamă, decât să știu că se iubesc și să îi văd împreună”, a declarat Antonia pentru VIVA!

Artista este bucuroasă de faptul că partenerul ei, Alex Velea, și fiica ei, Maya, au o relație foarte bună.

„Nu vreau să discut lucruri ce țin de intimitatea Mayei, dar pot să spun că sunt fericită că au o relație apropiată, Alexandru o iubește foarte mult, și ea pe el. O iubește ca și cum ar fi fiica lui. Și este important și că Alex și Vincenzo au o prietenie frumoasă, iar acest lucru ajută mult ca armonie și între Maya și Alex”, a completat Antonia pentru sursa menționată anterior.  

Afecțiunea gravă de care suferă Justin Timberlake. Confesiunea dureroasă făcută de artist după concertele din ultima vreme: „Nu spun asta ca să vă fie milă de mine'

Foto: Instagram

