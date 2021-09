Andreea Marin a suferit de depresie: „am fost la un pas de a mă sinucide”

Andreea Marin a suferit de depresie și a vorbit despre diagnosticul său și despre cele mai crunte episoade pe care le-a traversat într-un interviu onest în care a și recunoscut că a fost la un pas de suicid.

„Am luptat ani de zile cu depresia. De menționat este că o persoană când trece prin depresie nu-și dă seama și neagă ce i se întâmplă. E ca și cum, dacă ți se spune că ai depresie ești arătat cu degetul, semn că ești nebună. Eu am înțeles și am spus mai departe tuturor celor care trec prin asta: depresia e o boală, nu e o vină și nu e un cuvânt de aruncat în ochii cuiva.”

Cu toate că Andreea Marin a suferit de depresie, ea a reușit, cu ajutorul psihologilor și al unui psihiatru, să se simtă mai bine și să treacă peste boală. „Am mers la psiholog, am consultat și-un psihiatru, acești oameni au avut grijă de mine, m-au făcut să înțeleg că nu e o vină și că există leac pentru depresie, eu am ascultat și-am făcut întocmai”, a declarat vedeta la Kanal D.

Mai mult, faptul că Andreea Marin a suferit de depresie a adus-o în pragul suicidului, iar prezentatoarea TV a povestit că a ajuns într-o etapă a vieții în care se trezea plângând în fiecare dimineață. „După un an și jumătate mi-am restabilit acest echilibru, repet pentru cei care nu știu, treceam printr-o insomnie cumplită, nu puteam să adorm, deloc aproape, aveam o furtună interioară, o durere în piept, o simțeam aproape în fiecare zi, mă trezeam dimineața cu ochii în lacrimi deja… și ce supărare să fi avut peste noapte?! Am luat un medicament care a avut acest efect advers. Da, e adevărat am fost la un pas de a mă sinucide. Erau niște lucruri inexplicabile și uneori și cei din familie se uită la tine și se întreabă: mă, dar ce tot atâta ești supărată de nu-ți mai trece? Zi după zi ai un necaz, de fapt ce ți s-a întâmplat? Ai un copil, ai casă, ai masă, care e problema?”, a mai spus Andreea Marin.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro