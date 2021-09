La ce facultate a fost admisă Nadine, după ce a dat examenul la bacalaureat la 44 de ani

Nadine Emilie Voindrouh poate fi un exemplu pentru foarte mulți dintre noi. Vedeta în vârstă de 44 de ani a susținut în această vară examenul de bacalaureat.

Nadine și-a dorit ca după susținerea examenului de Bacalaureat să se înscrie la o facultate de psihologie și iată că acest lucru s-a întâmplat. Vedeta a anunțat pe contul ei de Instagram că a fost admisă la o universitate din America, cursurile desfășurându-se online. „Am 44 de ani și am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) – sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei. (…) Anul ăsta mi-am îndeplinit două mari visuri, acela de a termina liceul cu bacul luat, și să devin studentă la psihologie”, a povestit Nadine pe Instagram.

Într-un articol publicat pe blogul personal, Nadine a oferit mai multe detalii despre această nouă etapă din viața ei. „Am început cursurile din 23 August și de atunci am fost foarte ocupată cu a mă adapta sistemului de lucru cu platformele, cunoașterea profesorilor, a universității, a colegilor, dar și organizarea unui plan de studiu care să îmi permită predarea lucrărilor în termen.”

Nadine va studia mai multe materii, printre care engleză, psihologie generală, psihologie anormală, dar și algebră, pentru care și-a luat și meditator. „Pentru algebră mi-am luat un meditator din România, o bună prietenă care a venit pe lumea asta cu har în ale predării. Fac matematică și de două ori pe săptămână deoarece eu am terminat liceul la uman și am diverse lacune.

„Aveam de ales între un program de Bachelor of Arts sau Bachelor of Science, în Psihologie. Bachelor of Arts fiind, într-un fel, latura umană, iar Bachelor of Science latura reală a psihologiei. La Arts nu ai matematică, iar nivelul de studiu al psihologiei este unul mai general, în comparație cu Bachelor of Science unde se pune accent pe cercetare și aprofundare”, a adăugat Nadine pe blogul personal.

Nadine Emilie Voindrouh a ajuns cunoscută publicului larg odată cu participarea la emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR, alături de Adrian Despot, Călin Goia, dar și alți artiști care acum sunt considerați de succes în România.

