Andreea Esca dezvăluie care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o în timp ce prezenta știrile

Andreea Esca este poate cel mai cunoscut nume din televiziunea din România, ea prezentând de mai bine de 25 de ani principalul jurnal de știri al postului Pro TV.

Invitată în cadrul emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”, Andreea Esca a povestit care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o în timp ce prezenta știrile, dar și cum a găsit soluția pentru a ieși din încurcătură.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a declarat Andreea Esca.

În ceea ce privește echipa alături de care lucrează de atâția ani, Andreea Esca are numai cuvinte de laudă. „Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor PRO TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important”.

Debutul în televiziune al Andreei Esca a avut loc când aceasta avea 19 ani și a prezentat tot un jurnal de știri. În urmă cu aproape 30 de ani Andreea Esca s-a angajat la Soti TV, primul post de televiziune independent din România, iar la vremea respectivă era brunetă, cu păr lung și ondulat. Ea prezenta atunci un buletin de ştiri alături de Răzvan Dumitrescu, Adrian Munteanu şi Laura Spiru. În plus, înainte de a deveni imaginea postului PRO TV, Andreea Esca a avut ocazia să vadă și cum se lucrează în redacția popularului post de televiziune CNN, chiar în Statele Unite, alături de studenți din întreaga lume.

Foto: Instagram

