Andreea Berecleanu, declarații inedite după doi ani de la plecarea de la Antena 1: „E un proces din care întotdeauna învățăm”

În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1.

Andreea Berecleanu a făcut declarații inedite, după aproape doi ani de când e prezentatoare la Prima TV. Vedeta a dezvăluit care au fost gândurile pe care le avea înainte de a fi parte din acest post de televiziune, dar și cum a primit această schimbare din punct de vedere profesional.

„Îmi fac meseria, întotdeauna mi-am făcut meseria cu mare bucurie. Noi ne numim seniorii, deși suntem și noi tineri. Prima TV a însemnat un rebranding, inclusiv pentru mine, dar și pentru post. Atunci când am intrat în Prima TV, acum doi ani, am intrat cu gândul să-mi reîmprospătez imaginea. Asta cred eu că și contează foarte mult. La fel de important este și faptul să stai mai mulți ani într-un loc, așa cum a fost cazul meu, la posturile la care am lucrat înainte. Atunci când schimbi locul înseamnă că schimbi norocul. E un proces din care întotdeauna învățăm și pentru mine este o experiență nouă”, a povestit Andreea Berecleanu pentru Click!.