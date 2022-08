Andreea Berecleanu, declarații despre operațiile estetice și cum se păstrează în formă la 47 de ani

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Vedeta este apreciată de către fani pentru felul în care își menține silueta și mulți sunt curioși să afle care sunt secretele și trucurile la care apelează.

Andreea Berecleanu impresionează de fiecare dată când apare la un eveniment public, iar persoanele care o admiră sunt dornice să știe pașii pe care îi urmează pentru a se menține în formă. Într-un interviu recent, prezentatoarea de la Prima TV, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit secretele look-ului său.

Andreea Berecleanu și cunoscutul chirug estetician Constantin Stan au o relație de mai bine de 10 ani, iar în urmă cu 6 ani și-au unit destinele pentru totdeauna. Întrebată dacă a apelat la ajutorul soțului, în ceea ce privește intervențiile estetice, prezentatoarea a vorbit cu multă mândrie despre meseria acestuia.

„Nu cred că trebuie să fii măritată cu un estetician ca să vrei să te operezi, nu e ca și când nu mi-aș fi permis așa ceva vreodată! Indiferent de alegerea mea, așa cum am mai spus, nu trebuie să judecăm pe nimeni. Cunosc multe paciente și tot atâtea argumente și motivații. La fel cum am văzut femei fericite în urma unor intervenții. Eu cred că asta e cel mai important! Soțul meu are o satisfacție ce nu poate fi descrisă în cuvinte atunci când se scot bandajele și vede expresia de pe chipul pacientei. E cea mai importantă răsplată pentru el”, a precizat Andreea Berecleanu pentru sursa citată.