Andreea Berecleanu, fotografii de colecție din vacanța de vis cu familia

Andreea Berecleanu se bucură din plin de timpul alături de familie în vacanța de vis în Europa. Prezentatoarea de la Prima TV a plecat împreună cu soțul și fiul ei într-o călătorie superbă, iar imaginile postate în mediul online i-au cucerit pe internauți. Vedeta a împărtășit cu fanii fotografii din Spania, unde se simte deja ca acasă.

Prezentatoarea TV este o persoană cât se poate de discretă și nu obișnuiește să își aducă familia în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, Andreea Berecleanu a postat mai multe imagini din vacanță, alături de soțul ei, Constantin Stan, și Petru, băiatul pe care vedeta îl are din mariajul cu Andrei Zaharescu. Aceștia petrec timp de calitate împreună și se răsfață cu atracțiile și bunătățile din Spania. Vedeta a postat mai multe imagini pe pagina sa personală de Instagram, unde împărtășește cu fanii gânduri despre locurile pe care le vizitează și experiențele pe care le trăiește.

„Astăzi am ajuns la Madrid, după 4 ore de condus. Dar pentru că ieri a fost aniversarea mamei și am vrut să o marchez, să vă spun pe unde am colindat alaltăieri. Am vizitat Muzeul Cidrului din Sagardoetxea. După Scoția, suntem specialiști în whiskey, după Bordeaux, în vin roșu. După Bruxelles, în bere. Iată că a venit și rândul cidrului. Varianta pe care o beam noi era puțin mai dulce față de cidrul de Getaria. După ce am vizitat livada cu numeroasele soiuri de mere și am răspuns întrebărilor de cultură generală (bine că ne-a plăcut botanica!😁), am fost inițiați în procesul de producție. Apoi, în cel al degustării. Și am aflat cât de importantă este tradiția în rândul familiilor basce. Așadar, la strigătul: Txotx!!! toată lumea se așază în șir indian în fața butoaielor cu cidru și așteaptă la rând să îi fie umplut paharul de la o distanță de cațiva metri de robinet. Iată cum ne și amuzăm, mai și socializăm, ne mai și distrăm.”, a transmis Andreea Berecleanu în dreptul unor imagini superbe din vacanță.