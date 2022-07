Care este motivul pentru care Andreea Berecleanu va lipsi de la știrile Prima TV

Din 2020, Andreea Berecleanu este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Prima TV. Vedeta va lipsi o perioadă, mai exact două săptămâni și jumătate, de pe micul ecran. Care este motivul?

Andreea Berecleanu a dezvăluit pentru impact.ro faptul că în curând va pleca într-o vacanță. Recent, aceasta a fost într-o scurtă călătorie la Paris, alături de soțul ei, Constantin Stan, și de cei doi copii pe care îi are din mariajul cu fostul soț, Andrei Zaharescu. Vedeta are o relație extrem de apropiată cu Eva și Petru și deseori pleacă împreună în diverse escapade. Eva, fiica Andreei Berecleanu, s-a întors de la Londra, acolo unde studiază, iar cu ocazia asta au putut petrece timpul împreună. Prezentatoarea TV a menționat faptul că nu este pentru prima dată când au fost plecați împreună.

„Am fost trei zile cu copiii, la un simplu city–break la Paris, care a fost însă unul deosebit tocmai pentru ca am fost toți patru. Eva s-a întors pentru scurt timp de la Londra (n.r. acolo unde este studentă), iar Petru, deși are 17 ani e foarte frumos că își dorește să vină și acum cu noi. Am fost plecați împreună și anul trecut, într-o vacanță culturală”, a declarat Andreea Berecleanu pentru impact.ro.