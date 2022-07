Romanița Iovan, declarații inedite după ce s-a aflat că s-a logodit în secret cu Iulian Gogan

Romanița Iovan a divorțat în 2008, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014 în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan.

Romanița Iovan este unul dintre cei mai longevivi designeri români, cu o carieră impresionantă în modă. Creatoarea de modă în vârstă de 57 de ani a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru revista VIVA! că ea și partenerul ei, Iulian Gogan, s-au logodit în secret. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unei cunoștințe comune, creatoarea de modă având nevoie la vremea respectivă de un sfat juridic. Cu timpul, relația lor de prietenie s-a transformat într-una de iubire.

După ce s-a aflat că s-a logodit cu Iulian Gogan, Romanița Iovan a făcut o serie de declarații despre logodnă și a dezvăluit care este motivul pentru care au făcut acest pas după 14 ani de relație.

„Am cununat până acum două cupluri, am botezat foarte mulți copii, dar am cununat două cupluri și cum există un obicei ca atunci când ești în situația să devii naș de cununie, perechea de nași trebuie să fie căsătorită sau măcar logodită. Și atunci, de aici a pornit dorința noastră de a face lucrurile foarte bine din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu, dar și din punct de vedere al relației noastre. (…) Nu, nu ne-am invitat familiile. Am fost numai noi doi”, a declarat Romanița Iovan pentru Antena Stars.