Care este motivul pentru care soțul Andreei Berecleanu, Constantin Stan, poartă la gât verigheta

Andreea Berecleanu și Constantin Stan trăiesc de câțiva ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit în 2016. Prezentatoarea de la Prima TV a mai fost căsătorită în trecut cu Andrei Zaharescu. Au divorțat în 2013 și au împreună doi copii, pe Eva și Petru.

Andreea Berecleanu a vorbit într-un interviu pentru unica.ro despre relația pe care o are cu soțul ei, Constantin Stan. Cu ocazia asta, prezentatoarea TV a dezvăluit care este motivul pentru care partenerul ei de viață poartă verigheta la gât, și nu pe deget.

„Verigheta este ascunsă între celelalte inele, mai bine zis protejată de ele. Pentru că are o poveste frumoasă și personală și bijuteria în sine este extrem de delicată. Are greutatea și grosimea firului de iarbă, este cea mai ușoară verighetă din lume. Soțul meu o poartă la gât dintotdeauna, asta pentru că ar fi expusă unei eventuale pierderi din cauza profesiei lui. În plus, așa o simte cel mai bine, cel mai aproape de suflet. Inelul de logodnă este un inel vechi cu smarald, de asemenea cu o poveste specială între mine și soțul meu. Așa e viața noastră în permanență, formată din surprize, revelații, destin.”