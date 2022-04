Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, declarații inedite, la 4 ani de când s-a mutat în Londra: „Mama e mândră de mine”

Andreea Berecleanu pare să le aibă pe toate: o familie superbă și o carieră de vis în televiziune. Vedeta vorbește des despre relația cu cei doi copii și cum reușește să se împartă între familie și responsabilitățile de la job, lucru ce îi iese de minune. Cu toate că se bucură de celebritate, cei doi copii ai săi rămân cea mai mare mândrie.

Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu , locuiește de 4 ani în Londra. Aceasta a plecat la studii în Marea Britanie, având parte de o educație aleasă. Eva urmează cursurile de design vizual și grafică din cadrul facultății și se declară foarte mulțumită de alegerea făcută. Tânăra a povestit cum a fost începutul într-o țară străină și cum a reușit să se adapteze într-o societate diferită.

Fiica prezentatoarei TV a vorbit în direct la emisiunea lui Teo Trandafir, printr-un apel video pe Skype. Eva a povestit despre viața pe care o duce în Londra și cum plecarea de acasă a responsabilizat-o și mai mult. Aceasta a spus că oamenii pe care i-a întâlnit acolo sunt prietenoși și deschiși, însă a trecut și prin momente dificile.

„Sunt de 4 ani, dar dacă stau să mă gândesc prin câte am trecut cu pandemia, că am mai venit în țară… Deci vreo trei ani și jumătate.Lumea este destul de călduroasă, chiar dacă pare că nu e așa. Toți vor să știe despre fiecare. Dacă ești deschis, este destul de ușor în Londra. M-am adaptat aici. Îmi place să am grijă singură de lucrurile mele și să fiu responsabilă. Acasă e puțin mai ușor, dar mama e mândră de mine și de asta sunt foarte fericită”, a declarat Eva Zaharescu în direct, din Londra, la Kanal D, relatează Fanatik.