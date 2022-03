Cum se înțelege Andreea Berecleanu cu fiica ei. Eva studiază în Londra

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, cu o carieră impresionantă în televiziune. Dincolo de aparițiile sale memorabile, vedeta se bucură zilnic și de o familie unită. Prezentatoarea are o fiică ce îi seamănă leit și care îi calcă pe urme.

Într-un interviu oferit recent, Andreea Berecleanu a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa, Eva, susținând că sunt precum cele mai bune prietene. Eva studiază la Londra și în ciuda faptului că este departe de casă, cele două reușesc să se vadă cât de des se poate.

Dincolo de studiile pe care le urmează, Eva și-a descoperit și o pasiune: gătitul. Prezentatoarea TV a mărturisit că fiica ei se descurcă de minune în bucătărie și de multe ori fac schimb de rețete. Ba mai mult, vedeta de la Prima TV a recunoscut că uneori ea este cea care învață de la fiica ei.

Andreea Berecleanu a povestit și o întâmplare memorabilă pe care a trăit-o cu copiii ei. Într-o vizită la Londra, vedeta și fiul ei, Petru, au fost întâmpinați de Eva cu o masă caldă și delicioasă, gătită chiar de ea.

„Acum două săptămâni când am fost la ea, cu mama și cu Petru, ne-a așteptat cu noodle cu vită, care au fost delicioși. Îi place să gătească, de la mine a învățat. Mai învață și de la mama, și de la colegele ei care sunt de toate naționalitățile. Are rețete pe care nici eu nu le știu” , a mai spus ea pentru sursa citată.

În prezent, Eva studiază arta la Londra, unde a avut de trecut prin mai multe etape de examinare. Andreea Berecleanu a explicat că Eva a fost interesată și de regie și scenariu. Totuși, tânăra a fost nevoită să aleagă un drum.

„Am discutat înainte. A dat un examen vocațional și a avut cinci direcții de artă, ceea ce era un rezultat foarte important. Asta ne-a făcut pe noi ca părinți să înțelegem că era foarte dotată. Și atunci am fost sfătuiți să mergem spre un liceu de artă pentru că școala britanică la care era făcea în limitele normale artă, dar nu exclusiv. A vrut la un moment dat artă sau dramă. A mers cu ele în paralel, iar când a trebuit să aleagă pentru facultate, a ales arta. Drama însemna nu doar interpretare ci și toată partea de scenografie, regie, dar a ales direcția cealaltă. Am avut discuții, ne sfătuim. O influență e clar că există, are nevoie de sfaturi, are încredere în ele. Oricât de talentați ar fi, copiii nu știu încotro să se îndrepte în clasa a XII-a. Ea pentru că a făcut ultimii ani de liceu la Londra, a fost la artă, a știut deja de acum patru ani ce va urma, drumul a fost unul corect”, a declarat Andreea Berecleanu pentru Ego.ro.