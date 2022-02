Cum se menține în formă Andreea Berecleanu la 46 de ani! Dieta minune a vedetei

Andreea Berecleanu surprinde cu fiecare apariție și nu este un secret pentru nimeni faptul că are mare grijă la stilul de viață. Prezentatoarea TV urmează o dietă minune care o ajută să își mențină silueta de invidiat, iar în completare vine cu multe ore de antrenamente în sala de sport.

Vedeta a mărturisit care este secretul ei și cum reușește să se mențină într-o formă de zile mari la vârsta de 46 de ani. Pentru ea, timpul pare că s-a oprit în loc, iar aparițiile sale uimesc de fiecare dată. Mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, Andreea arată la fel ca la începutul carierei sale în televiziune. În cadrul unui interviu, bruneta a dezvăluit tainele unui fizic de invidiat.

„Dacă stau să vă răspund foarte sincer, pentru că altfel nici nu aș putea, aș spune că viața mea este foarte echilibrată. Mi-a plăcut acest echilibru. Asta nu înseamnă că nu sunt un om pasional. Lucrurile astea nu se bat cap în cap, nu sunt antagonice. Am încrede tot timpul să găsesc un echilibru alimentar. Ca toate femeile, am ținut foarte multe diete. M-am regăsit foarte bine într-o dietă care e de fapt un stil de viață. Dieta este un stil de viață. Și anume, dacă se poate să mâncăm mai puțin cantitativ, dacă se poate cât mai puțin dulce, să folosim în loc de zahăr orice altceva și să măncâm sănătos. Dieta oloproteică sau dieta ketogenică sunt dietele la care am recurs eu. Știți ce beau în fiecare dimineață? O cană cu apă caldă și ulei de cocos”, a spus vedeta, citată de Viva.