Augustin Viziru, declarații emoționante despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată

Augustin Viziru este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi, care în ultima perioadă și-a obișnuit fanii cu aparițiile televizate și interviuri inedite în podcasturi. Augustin Viziru a câștigat emisiunea Ferma. Orășeni versus săteni, difuzată de ProTV, plecând acasă cu trofeul și premiul de 50.000 de euro și a vorbit în repetate dăți despre faptul că și-a dorit foarte mult să câștige tocmai pentru a-i asigura un viitor fetiței lui, Maria.

Fiica lui Augustin Viziru, Maria, a împlinit doi ani pe data de 14 iunie, iar actorul o adoră și vorbește în termeni minunați despre fiica lui. De altfel, el a recunoscut într-un interviu recent că a renunțat la un viciu pe care îl avea de ani buni tocmai pentru a se asigura că totul este în favoarea fetiței sale. Este vorba despre fumat.

„Viața de tătic e frumoasă și sănătoasă. De când a apărut fetița mea, m-am lăsat de fumat, mă culc devreme, fac sport. Și când spun că fac sport, nu mă refer la o sală de fitness sau cine știe ce exerciții. Eu alerg cu fetița mea în spate, prin casă, până adoarme. Îi fac toate plăcerile, ce să zic… Primește foarte multă dragoste, dar și ce-i place ei. Acum câteva zile i-am cumpărat carioci și un tort spectaculos. Ma implic serios în creșterea copilului meu și o ajut cu ce pot pe mama lui, dar câteodată trebuie să plec, că am multe filmări”, a declarat Augustin Viziru într-un intervu acordat VIVA! .

De altfel, Augustin Viziru a declarat în repetate rânduri că viața lui s-a schimbat în bine de când a devenit tată, iar relația pe care o are cu fiica lui este una foarte specială.

„Doar eu îi fac băiță pentru că altfel nu stă, plânge și se agită. Ea vrea doar cu tati la băiță că așa s-a obișnuit. Este exact ca mine, face urât când nu-i convine ceva. E temperamentală, are energie multă… Acum am și altă maturitate, de aceea petrec mult timp cu ea, deși am tot felul de treburi. Știu că anii ăștia nu mi-i dă nimeni înapoi, iar copilul meu este pe primul plan și a venit exact când era momentul”, a mai declarat Augustin Viziru pentru sursa citată.