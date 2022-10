Eva Zăhărescu, apariție elegantă la un eveniment. Fiica Andreei Berecleanu a atras toate privirile

Eva Zăhărescu a atras toate privirile la un eveniment prin apariția sa elegantă. Fiica Andreei Berecleanu a postat mai multe imagini de la o nuntă, unde a purtat o rochie superbă, eclipsându-o până și pe mama sa.

Tânăra a fost în centrul atenției la o nuntă în familie. Eva Zăhărescu a purtat o rochie verde, ce i-a pus în evidență silueta perfectă. Înaltă și cu trăsături unice, fiica Andreei Berecleanu a atras privirile cu rochia sa lungă, dar care a lăsat la vedere picioarele superbe. Cu un decolteu adânc și volane, ținuta Evei i s-a potrivit perfect. De asemenea, tânăra a completat ținuta cu o pereche de sandale cu barete negre, iar părul l-a prins într-o coafură lejeră și elegantă.

Andreea Berecleanu și medicul Constantin Stan au fost invitați la eveniment în acest weekend, iar alături de ei a fost și fiica lor, Eva. Tânăra studentă s-a întors în Londra ulterior, unde merge la facultate. Eva a postat o imagine pe InstaStory cu priveliștea cu care s-a trezit, fiind la locuința sa din Marea Britanie.

Fiica prezentatoarei TV a vorbit în direct la emisiunea lui Teo Trandafir, printr-un apel video pe Skype, despre mutarea sa în Londra. Eva a declarat că plecarea de acasă a responsabilizat-o enorm și de 4 ani de când locuiește în altă țară s-a adaptat destul de repede.

„Sunt de 4 ani, dar dacă stau să mă gândesc prin câte am trecut cu pandemia, că am mai venit în țară… Deci vreo trei ani și jumătate. Lumea este destul de călduroasă, chiar dacă pare că nu e așa. Toți vor să știe despre fiecare. Dacă ești deschis, este destul de ușor în Londra. M-am adaptat aici. Îmi place să am grijă singură de lucrurile mele și să fiu responsabilă. Acasă e puțin mai ușor, dar mama e mândră de mine și de asta sunt foarte fericită”, a declarat Eva Zaharescu în direct, din Londra, la Kanal D, relatează Fanatik.