De ce Mihaela Tatu, celebra moderatoare a emisiunii ”De 3 x femeie”, s-a retras definitiv din televiziune

Cu siguranță îți amintești de Mihaela Tatu, celebra moderatoare a emisiunii „De 3 x femeie”. Cu o poveste de viaţă demnă de titlul emisiunii pe care a moderat-o ani de zile, „De 3 X femeie”, Mihaela Tatu şi-a făcut un stil de viaţă din a se reinventa. Din uzină a trecut la contabilitate, de la contabilitate la radio, apoi la tv, s-a apucat de Facultatea de Psihologie după 40 de ani, a mers pe Camino şi a făcut escaladă.

Acum 30 de ani, când a decis să lase locul călduţ din fabrică pentru nesiguranţa lucrului într-un radio privat, s-a dus ca să citească poveşti pentru copii. A ajuns în schimb moderator la matinal, iar ulterior s-a aventurat în lumea televiziunii, unde a moderat ani buni una dintre cele mai de succes emisiuni: „De 3 x femeie”.

Mihaele Tatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit acum despre motivele care au determinat-o să renunțe la televiziune și să se reorienteze spre alte domenii de activitate.

„Eu nu am dorit să ies din media. Am luat o pauză de doi ani și când m-am întors nu mai înțelegeam nimic. M-am dus cu proiecte pe la diverse posturi tv, doar că formatele mele nu își mai găseau locul. Iar ceea ce mi se oferea din partea acelor posturi tv nu se potrivea cu mine. Emisiunea pe care eu am realizat-o, De 3 x femeie nu a fost doar un format, la un post tv. A fost însăși viața mea. Acel de 3 x femeie eram eu însămi”, a declarat Mihaela Tatu într-un interviu acordat click.ro .

Mihaela Tatu a povestit că i-a luat mult timp pentru a reuși să se reinventeze, însă ulterior a descoperit un nou domeniu în care îi face plăcere să lucreze.

„Eu îmi cunosc valoarea în media ca om de radio și tv. Eu știu cât sunt de bună, dar pentru mine a fost cumplită ieșirea din media. Luni de zile nu mi-am găsit locul, sensul. Nu știam încotro să o apuc. Apoi s-a întâmplat ceva. Am intrat în mediul de business și am văzut ceva, o nevoie pe care mi-am dat seama că pot să lucrez… Nu doar că am găsit-o, dar cât am învățat eu însămi ca să pot să construiesc cursuri autentice, care să nu semene cu altele”, a mai precizat aceasta pentru sursa citată.