CRBL dezvăluie motivul pentru care nu ar merge la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Niciodată în viață”

CRBL a fost unul dintre concurenții care s-au remarcat la Survivor România . Artistul a avut un parcurs impresionant și a dat totul de fiecare dată pe traseu. Alături de ceilalți concurenți, el a fost nevoit să îndure condiții grele de trai, iar fiecare zi a reprezentat o adevărată provocare. Deși este pasionat de competiții și dorește să își întreacă limitele, propunerea de a participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” nu a fost pe placul lui.

Artistul a primit propunerea din partea PRO TV de a participa la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, însă a refuzat-o categoric. CRBL a dezvăluit că nu s-ar duce niciodată într-o astfel de competiție nici pentru o sumă de bani impresionantă. Artistul a dezvăluit care este principalul motiv pentru care a spus „Nu” provocării.

„Nu m-aş duce niciodată în viaţă, pentru nicio sumă de bani, pentru nimic! Pentru că nu pot să mănânc aşa ceva. Eu am spus din prima „NU!” la propunere. Mai bine nu mănânc două-trei săptămâni, până mor, decât ce e acolo… Dacă e ceva ce-am mai făcut, nu mă interesează. Decât, poate, dacă vine un „Celebrity”, un „Best of Survivor”… sau cine ştie ce altă provocare. Dar, parcă n-aş mai merge. Am mai fost deja, ştiu cum e. Doar să fie altă conjunctură. De obicei, nu vreau să mă repet”, a declarat CRBL pentru Click!.