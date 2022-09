Adam Levine, acuzat de a cincea femeie că a început o conversație nepotrivită cu ea pe internet: „I-am spus că va fi prins”

O a cincea femeie a ieșit la înaintare și a susținut că Adam Levine a început o conversație în care flirta cu ea pe rețelele de socializare. Ashley Russell, care promovează un conținut legat de fitness, a susținut că, la începutul acestui an, cântărețul de la Maroon 5 i-ar fi urmărit Stories-urile, i-ar fi apreicat postările și chiar i-ar fi trimis mesaje directe.

Vorbind pentru DailyMail într-un articol publicat miercuri, tânăra de 21 de ani a susținut că el i-ar fi trimis mesaje „aproape în fiecare zi, noaptea, în jurul orei 22.00”. Potrivit declarațiilor sale, majoritatea erau complimente referitoare la formele sale, iar fiecare Story postat de ea era vizualizat de artist.

Într-o serie de capturi de ecran care au surprins presupusele conversații dintre Levine, în vârstă de 43 de ani, și Russell, el i-a scris mai întâi: „Ziua picioarelor. Cea mai importantă și cea mai ușor de sărit”. Mai târziu, în conversația lor, el ar fi întrebat-o: „Ești la facultate, nu?”, înainte de a adăuga: „Bună treabă cu picioarele. #commitment”.

Russell a declarat pentru publicație că i s-a părut „ciudat” faptul că Levine ar fi vorbit cu ea, dar a vrut să continue conversația lor pentru a vedea cât de departe îl poate duce.

„Mi-a spus că m-a găsit de pe pagina sa Discover Page de pe Instagram pentru că este ‘mare pasionat de fitness’, iar eu am un cont de fitness. Știam că este ciudat, așa că am vrut să continui să văd dacă se înrăutățește. Când i-am spus că va fi prins dând mesaje directe către fete a încetat să-mi mai trimită mesaje. Cred că acesta este adevăratul sens al lipsei de respect față de o femeie. Mă întristează foarte mult faptul că este căsătorit și face acest lucru imatur . Mă întreb cum arată feed-ul lui… numai femei tinere? Foarte ciudat pentru mine”, a susținut ea.

În urma primelor acuzații apărute în mediul online, Adam Levine a făcut primele declarații despre scandalul în care este protagonist. Artistul a postat un mesaj pe contul său de Instagram la Story în care recunoaște faptul că „a întrecut măsura', însă a negat că ar fi avut o aventură cu cineva în timpul căsniciei sale cu Behati Prinsloo , însărcinată acum cu al treilea copil.

„Am folosit o judecată proastă atunci când am vorbit cu oricine altcineva în afară de soția mea în orice fel de flirt. Nu am avut o aventură, cu toate acestea, am depășit limita în timpul unei perioade regretabile din viața mea. Am abordat acest lucru și am luat măsuri proactive pentru a remedia acest lucru cu familia mea. Soția mea și familia mea sunt tot ce mă interesează pe lumea asta. Să fiu atât de naiv și de prost încât să risc singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine a fost cea mai mare greșeală pe care aș putea să o fac vreodată. Nu o voi mai face niciodată. Îmi asum întreaga responsabilitate. Vom trece peste asta și vom trece împreună”, a declarat Levine printr-un mesaj postat marți prin intermediul Instagram Story.