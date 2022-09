CRBL și soția lui, Elena, au făcut dezvăluiri despre al doilea copil

CRBL s-a mutat înapoi în România, împreună cu familia sa, după ani buni petrecuți în Spania. Recent, cântărețeul a oferit câteva detalii despre întoarcerea acasă, fiind ocupat cu toate pregătirile. Cu toate acestea, artistul și soția lui sunt încântați să fie înapoi în țara natală, însă nu sunt convinși că vor rămâne definitiv.

În ceea ce privește mutarea lor acasă, CRBL declara în urmă cu ceva timp că este prins cu organizarea casei și trebuie să pună totul la punct într-un timp scurt. Întrebați într-un interviu pentru Antena Stars unde este cu adevărat „acasă” pentru ei, Elena , soția artistului, a spus că România reprezintă acel „acasă”, însă nu crede că ar locui definitiv într-un singur loc.

Astfel, cei doi au decis să renunțe la viața pe care și-au clădit-o în Spania și să se reîntoarcă în România. CRBL și soția lui și-au vândut toate proprietățile fără regrete și au declarat că au făcut mereu ceea ce au simțit. Cu toate acestea, Elena a dezvăluit că îi pare rău doar de faptul că și-a făcut foarte multe griji când a devenit mamă.

„Eu am un sigur regret, că din nebunia aia de a face foarte multe, să fii mama aia perfectă care și-a revenit după naștere rapid, care a slăbit… Cea mai mare greșeală a tuturor mămicilor. Bucurați-vă de primul an de viață, când e atât de frumos. Acolo am regrete. Dacă, dacă…aș mai face vreodată al doilea copil, nu mai fac nimic decât copil în primul an”, a declarat Elena.