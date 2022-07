Cu ce se ocupă acum Andreea Liptak. Fosta prezentatoare s-a retras din televiziune în urmă cu 10 ani

Andreea Liptak a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV în urmă cu 10 ani, când a decis să renunțe la cariera în televiziune și să înceapă o afacere ce i-a adus milioane. Vedeta și cu soțul ei, Răzvan Spiridon, au pus împreună bazele unui business de succes.

Vedeta de la Pro Tv și partenerul ei de viață au început o afacere cu produse cosmetice care le-a mers foarte bine. După ce a devenit cunoscută pe micile ecrane, Andreea a decis să renunțe la postul de prezentator TV și să se dedice propriei afaceri. Potrivit libertateapentrufemei.ro, cei doi au început de la 0 și au construit business-ul pas cu pas. Vedeta a dezvăluit cât de greu le-a fost la început și cum au reușit să atingă culmile succesului.

Andreea Liptak, despre greutățile prin care a trecut

Andreea a povestit că provine dintr-o familie modestă și singurul lucru pe care l-a moștenit de la părinți a fost bunul simț. După ce a terminat o facultate și a mai început una, vedeta s-a angajat la Pro TV, unde jumătate de an a muncit fără plată.

„Provin dintr-o familie simplă: tata – ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama a fost muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte. Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la ProRO TV Arad în urmă cu 20 de ani, că să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în PRO TV fără un ban, pentru că pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, a spus Andreea Liptak.



După trei ani petrecuți la Arad, tânăra a fost chemată la București, unde a sperat la un salariu mai bun și șanse mai mari. Împreună cu soțul ei, care era prezentator de știri sportive, au reușit să își cumpere un apartament și o mașină cu credite în franci elvețieni.

„Am fost chemată în București după 3 ani de muncă în redacția din Arad și am plecat, sperând la un salariu mai bun și la o viață decentă. Am muncit 12 ore pe zi toată viața, mi-am cumpărat împreună cu Răzvan o mașină și un apartament cu 3 camere, cu credite în franci elvețieni. Știți povestea, cred! Banca ne-a acordat un credit cu o rată de 65% din salariul nostru pe 30 de ani și apoi s-a scumpit francul de 3 ori și jumătate. Faceți calculul! A fost banca de vină? Dați-mi voie să vă spun că nu m-a obligat să îmi fac credit. Cu atâtea griji în jurul nostru, mama mea a intrat într-o depresie de care nu s-a mai vindecat niciodată. Mama mea a murit tristă, cu o pensie de 750 de lei pe lună. Toată viața ei ne-a sprijinit, nu a conceput niciodată să primească ajutor de la noi. Vreți să vă spun de câte ori am întârziat plata întreținerii sau plata ratei la bancă, până ne-am redresat? De câte ori am plătit dobânzi și penalități la stat pentru că nu am plătit impozitele la timp, pentru că nu știam cum să mai împărțim banii?”, a mai dezvăluit Andreea.



Cum a reușit vedeta în afaceri

Ulterior, Andreea și Răzvan s-au implicat într-o afacere de network-marketing multi-level. Vedeta a povestit că nu i-a fost niciodată rușine de ceea ce face și mereu a avut drept scop să își ajute familia.

„Cu un copil de un an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, ca să ne putem susține. Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, mulți-level, ca să putem supraviețui rămânând etici – un model de business de care au fugit toți corporatistii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!). Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Fiind antreprenor. Mă uităm în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, a scris Andreea Liptak, pe Facebook.



FOTO: Facebook Andreea Liptak Spiridon

