Cleopatra Stratan și Edward Sanda dezvăluie secretul căsniciei lor: „Nu ne certăm niciodată”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste, iar în curând vor împlini un an de căsnicie. Cei doi artiști au dezvăluit care este secretul relației lor și cum reușesc de fiecare dată să treacă peste problemele de cuplu.

Cântăreața a explicat cum decurg lucrurile în căsnicia cu Edward Sanda . Cei doi s-au căsătorit la o vârstă fragedă, iar în ciuda criticilor, au rămas la fel de uniți și îndrăgostiți. După aproape un an de căsnicie, vedeta a spus că nu s-a certat niciodată cu soțul ei, iar discuțiile le poartă mereu cu calm și cu dorința de a rezolva problemele.

Cu toate că se înțeleg de minune, Cleopatra Stratan nu neagă faptul că, al fel ca în orice relație, și ei se confruntă cu situații când nu sunt de acord unul cu celălalt. Totuși, secretul lor este comunicarea eficientă și deschisă, iar acest lucru îi ajută să păstreze armonia în relație și să găsească soluții pentru orice.

În ceea ce privește dragostea față de soțul ei, Cleopatra Stratan a precizat că îi place faptul că se descoperă tot mai mult, iar Edward Sanda are și o latură copilăroasă în preajma ei. Totuși, așa cum era de așteptat, cântăreața a declarat că iubește totul la partenerul ei de viață.

Recent, cuplul a dezvăluit ce planuri de viitor și-a făcut. Cleopatra Stratan și Edward Sanda le-au promis fanilor o mulțime de surprize și s-a anunțat o perioadă aglomerată pentru ei. Ba mai mult, cei doi și-au reprogramat vacanța împreună din cauza evenimentelor, însă plănuiesc să ajungă în curând în Grecia.

„Ne-am mutat vacanța din cauza evenimentelor, de fapt din fericire, că avem de cântat prin țară. E bine, pregătim o piesă nouă, pentru că scoatem o singură piesă pe an, împreună, nu separat. Urmează multe surprize. Ea e aproape gata cu albumul ei, al cincilea. E frumos, avem activitate, nu avem timp să ne plictisim. Voiam să mergem în Santorini, în Grecia. Am auzit de la prieteni că acolo ar fi cel mai frumos apus de soare din lume și am zis să avem și noi experiența asta și să ne bucurăm de ea, dar cred că pe la final de vară, așa”, au mărturisit Cleopatra Stratan și Edward Sanda pentru WOWbiz.ro.