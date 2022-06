Cleopatra Stratan și Edward Sanda, declarații inedite despre viața de cuplu. Ce planuri au cei doi artiști: „Nu simțim că depundem efort”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste ca în filme și se bucură din plin de căsnicia lor. Artiștii muncesc din greu pentru cariera lor, însă nu neglijează timpul petrecut împreună, iar fanii au fost anunțați că vor avea parte de surprize inedite.

Cei doi parteneri nu împart doar viața personală, ci și pe cea profesională. Cleopatra și Edward merg împreună la concerte și participă la evenimente. De asemenea, cei doi au declarat că vor mai lansat piese împreună. Dacă unii s-au întrebat dacă este bine sau nu ca un cuplu să împartă aceeași meserie, artiștii au demonstrat că fac o echipă bună atât acasă, cât și pe scenă.

De asemenea, Edward Sanda a dezvăluit și ce planuri au pentru această vară. Din fericire, evenimentele au fost reluate, iar invitațiile lor sunt din ce în ce mai numeroase. Din acest motiv, cei doi și-au mutat perioada vacanței și sunt nerăbdători să privească apusul de soare în Grecia.

„Ne-am mutat vacanța din cauza evenimentelor, de fapt din fericire, că avem de cântat prin țară. E bine, pregătim o piesă nouă, pentru că scoatem o singură piesă pe an, împreună, nu separat. Urmează multe surprize. Ea e aproape gata cu albumul ei, al cincilea. E frumos, avem activitate, nu avem timp să ne plictisim. Voiam să mergem în Santorini, în Grecia. Am auzit de la prieteni că acolo ar fi cel mai frumos apus de soare din lume și am zis să avem și noi experiența asta și să ne bucurăm de ea, dar cred că pe la final de vară, așa.”, au mărturisit Cleopatra Stratan și Edward Sanda pentru WOWbiz.ro.