Andreea Antonescu, vizită din partea Andreei Bălan, după ce a născut a doua oară

Andreea Antonescu este în culmea fericirii după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Artista a născut zilele trecute o fetiță superbă și a avut parte de o surpriză inedită din partea bunei sale prietene, Andreea Bălan. Colega sa de breaslă a mers la spital alături de cele două fiice ale sale pentru a o felicita pe proaspăta mămică.

Astfel, la o zi după ce a născut, Andreea Antonescu a avut parte de vizitatori. Andreea Bălan a mers împreună cu Ella și Clara la spital unde se află colega ei pentru a o felicita în persoană, dar și pentru a o cunoaște pe fetița artistei. Încântată de vizita celor două fiice ale Andreei , cântăreața a postat pe rețelele de socializare imagini de pe patul de spital.

Andreea Bălan a fost alături de proaspăta mămică în cele mai importante momente din viața ei, cele două fiind foarte unite. Ba mai mult, acum artistele au câte două fetițe, care speră să se înțeleagă la fel de bine. Înainte de a le duce pe Ella și Clara la serbarea lor de Crăciun, Andreea Bălan le-a luat într-o mică vizită la spital pentru a o vedea pe buna ei prietenă.

Andreea Antonescu a făcut și primele declarații după ce a născut. Vedeta a transmis că a trecut prin niște emoții foarte mari întrucât a avut probleme cu tensiunea. Artista a pus vina asupra faptului că emoțiile nașterii au copleșit-o, însă a avut parte de îngrijiri imediate.

„Ieri am mai trecut prin niște emoții foarte mari, pentru că am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o înainte de toate și la care nu m-am așteptat o secundă. (…) A determinat să-mi crească tensiunea la 18. Eu nu am probleme cu tensiunea și nu am avut vreodată în viața mea, dar emoțiile … pentru că am născut și (…) surpriza care a urmat, la care nu m-am așteptat. Ce am trăit ieri m-a copleșit. Mi-am dat sema că sunt un om fericit. Am trăit fericirea supremă.”, a transmis Andreea Antonescu.