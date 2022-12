Andreea Antonescu, primele declarații după ce a născut o fetiță

Andreea Antonescu trăiește una dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Artista a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă, anunțând ieri marea veste pe conturile ei de socializare.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… @sienna_spak. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită”, a declarat Andreea Antonescu.

Artista nu a dezvăluit momentan mai multe detalii despre fetița ei și nici fotografii, copleșită fiind de emoții, dar și de numărul mare de comentarii și felicitări din parte fanilor și a prietenilor.

Andreea Antonescu a declarat că momentan ea și partenerul ei, jurnalistul Victor Vrînceanu, nu au în plan să se căsătorească, ci vor să ia lucrurile pas cu pas. Astfel, artist a precizat că așteaptă să organizeze botezul bebelușului. Cu toate acestea, vedeta nu spune „Nu” unei eventuale căsniciei cu partenerul ei, în cazul în care asta le va rezerva viitorul.

Artista mai are o fetiță, Sienna, în vârstă de 12 ani, din căsătoria cu Traian Spak, de care a divorțat recent. Recent, cântăreața a dezvăluit într-un interviu că fiica ei a decis să rămână în America, acolo unde locuiește și fostul soț al artistei, iar foarte mulți au presupus că decizia fetei ar avea la bază faptul că este mult mai apropiată de tată decât de mamă.

Andreea Antonescu a decis să pună capăt zvonurilor și știrilor false care au apărut cu privire la fiica ei și le-a oferit mai multe detalii fanilor prin intermediul contului ei de Instagram. Artista a ținut să sublinieze că a fost alegerea fiicei sale de a rămâne în America pentru studii, însă, în funcție de cum se va adapta, va continua acolo studiile sau va reveni în țară.

„Vorbim acum de Sienna, care a ales să rămână în SUA, la tatăl ei, la Traian. Totul a început de la interviul pe care l-am dat săptămână trecută. Nefiind persoana care vrea să își spele rufele în public, am spus ideile în mare, esențiale, că Sienna locuiește în SUA, că mie îmi este foarte greu fără ea, lucru care este total adevărat.

Sienna a ales să meargă în state la studii pentru un an și asta deoarece ea a făcut un an de grădiniță acolo, după care, în vacanțe, urma tot felul de cursuri, i-a plăcut și tocmai de asta s-a decis ca un an să încerce să studieze acolo. Nu este o decizie luată definitiv, este doar o încercare, nu e vreo garanție că va rămâne și anul următor acolo, e posibil să se întoarcă în România și să-și continue studiile aici”, a declarat Andreea Antonescu.