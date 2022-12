Actrița Toni Collette divorțează de soțul său, după ce acesta a fost surprins sărutându-se cu o altă femeie

Toni Collette și Dave Galafassi s-au despărțit după un mariaj de 20 de ani. Actrița în vârstă de 50 de ani a făcut marele anunț pe contul său de Instagram, la scurt timp după ce în presă au apărut mai multe fotografii cu Galafassi alături de o altă femeie. Muzicianul a fost surprins de către paparazzi pe o plajă, în timp ce se săruta cu Shannon Egan, în vârstă de 41 de ani.

Dave Galafassi a refuzat să vorbească cu jurnaliștii despre imaginile care au apărut în presă.

„Nu vreau să vorbească despre asta”, le-a spus el celor de la Daily Mail Australia.

