Motivul pentru care Jenna Ortega, actrița din serialul Wednesday, se confruntă cu un val de critici pe rețelele sociale

Chiar dacă a avut cel mai bun debut din istoria Netflix, strângând 341,2 milioane de ore de vizionare la nivel mondial, serialul Wednesday s-a confruntat zilele acestea cu un val de critici dure. Totul a pornit de la un interviu pe care Jenna Ortega, actrița care o interpretează pe Wednesday Addams, l-a oferit publicației NME, în care dezvăluia că a filmat scena dansului din episodul al patrulea în timp ce era infectată cu Covid-19.

„Nu sunt o dansatoare și sunt sigură că asta e evident. Am primit melodia cu o săptămână înainte de filmări și am improvizat ce am putut. A fost nebunește fiindcă a fost prima mea zi cu Covid și a fost îngrozitor de filmat”, a povestit Ortega.