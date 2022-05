10 staruri subestimate, care ar merita atenția ta

Parcursul fiecărui actor este diferit. În timp ce unii sunt lăudați încă de la primul film în care au jucat, alții nu primesc atât de repede aprecierile pe care le-ar merita pentru interpretările lor. Actrițele și actorii de mai jos au fost deseori până acum subestimați, deși performanțele lor arată contrariul.

1. Mia Wasikowska

Mia Wasikowska și-a făcut debutul pe marele ecran cu rolul din serialul In Treatment. A jucat și în The Kids Are All Right, alături de Julianne Moore și Mark Ruffalo. Ulterior, au urmat în cariera ei mai multe filme, printre care Alice in Wonderland, Stoker și Crimson Peak. În ciuda faptului că a jucat în atât de multe producții, numele actriței nu a devenit cu adevărat cunoscut.

2. Kristen Bell

Veronica Mars, The Good Place și House of Lies sunt câteva dintre serialele celebre în care a jucat Kristen Bell. Deși munca ei nu este deloc de ignorat, nu a câștigat vreun premiu Emmy și deși a fost nominalizată la Globurile de Aur la categoria cea mai bună actriță într-un serial de comedie pentru The Good Place, nu a câștigat. Rolurile pe care le-a interpretat Kristen Bell au fost în pelicule mediocre, precum When in Rome și The Lifeguard. Ce merită de menționat e faptul că actrița e protagonista serialului Netflix The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window, fiind un rol pentru care a primit aprecierile pe care le merită.

3. Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster și-a început cariera în actorie la o vârstă fragedă, jucând în unul dintre cele mai cunoscute filme din toate timpurile, mai exact Love Actually, în care l-a interpretat pe Sam, un tânăr care suferă din dragoste și învață să cânte la tobe pentru a cuceri inima fetei pe care o iubește. A lucrat și pentru Nanny McPhee, seria Maze Runner, iar pentru serialul Netflix The Queen’s Gambit în care a jucat alături de Anya Taylor-Joy, a fost nominalizat pentru un premiu Emmy, însă nu a câștigat. Cu toate astea, Thomas Brodie-Sangster a reușit să se remarce în fiecare proiect în care a fost implicat.

4. Carrie-Anne Moss

Carrie-Anne Moss a putut fi urmărită în filmul The Matrix din 1999, dar și în The Matrix Resurrections. A interpretat-o pe Jeri Hogarth în drama Jessica Jones și a jucat în filmele Memento, Disturbia și Brain on Fire. Până acum, a trecut neobservată, iar asta pentru că majoritatea producțiilor în care a fost distribuită au semănat între ele.

5. Melanie Lynskey

Pe Melanie Lynskey ai văzut-o deja în Two and a Half Men, însă și-a făcut debutul ca actriță în filmul Heavenly Creatures din 1994, în care a jucat alături de Kate Winslet. A făcut parte din distribuția filmelor Coyote Ugly, Sweet Home Alabama și But I’m a Cheerleader. A bifat roluri și în alte seriale, printre care Castle Rock și Mrs. America. Abia după apariția în serialul Yellowjackets, Melanie Lynskey a revenit în ochii publicului.

6. Toni Collette

Toni Collette are în palmares filmele Muriel’s Wedding, The Sixth Sense și Little Miss Sunshine. În serialul United States of Tara a interpretat rolul unei femei care suferă de tulburare de identitate disociativă. De-a lungul carierei, a experimentat diferite tipuri de personaje, iar rolurile recente care au atras atenția fanilor sunt cele din Unbelievable și Pieces of Her.

7. Aidan Turner

Probabil că ți-l amintești pe Aidan Turner datorită personajului Kili pe care l-a jucat în The Hobbit. Trecând de acest rol pentru care este recunoscut, actorul și-a demonstrat talentul în drama istorică britanică Poldark. Aidan Turner a mai jucat și în serialele Leonardo și Being Human.

8. Edward Norton

Cariera lui Edward Norton a început la scurt timp după ce a absolvit universitatea Yale. A lucrat o vreme în Japonia și ulterior s-a mutat în New York pentru a se ocupa de actorie. Aprecierea din partea criticilor a primit-o după ce a jucat în Primal Fear, fiind și pelicula care i-a adus prima nominalizare la Oscar. De atunci, a mai apărut în Fight Club și Birdman, iar în ultima vreme a fost distribuit în roluri secundare.

9. Lena Headey

Foarte mulți o știu pe Lena Headey din Game of Thrones, unde a jucat-o pe Cersei Lannister, fiind un rol pentru care a primit apreciere internațională, dar și nominalizări la Emmy și la Globurile de Aur. Deși este recunoscută pentru acest serial, a mai jucat în The Brothers Grimm (2005), The Purge (2013) și Gunpowder Milkshake (2021).

10. Regina King

Primele roluri ale actriței Regina King au fost în filme, dar a jucat și în seriale TV, precum 24, The Big Bang Theory și Shameless. În 2015, rolurile din American Crime, pentru care a fost răsplătită cu un premiu Emmy la categoria cea mai bună actriță într-un rol secundar dintr-o miniserie, și The Leftovers i-au adus validare din partea industriei.

